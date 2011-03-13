Cem Özer: Nurgül ayrılmışsa bana ne!

T24 - Mithatcan Özer ile Nurgül Yeşilçay’ın geçen ay başlayan sürpriz aşkının ömrü bir ay sürdü.

Geçen cumartesi günü Bebek’te eşi ve oğluyla buluşan Yeşilçay’ın ilişkisinin ondan birkaç gün önce bittiği ancak Yeşilçay’ın renk vermediği ortaya çıktı. Basının aşırı ilgisi, sürekli Cem Özer’le ilgili haberlerde adının gündeme gelmesinden sıkılan Mithatcan Özer’in annesi Sezen Aksu’nun da onayını alarak ilişkisini noktaladığı ortaya çıktı.

Nurgül Yeşilçay ile 2.5 ay önce biten evliliğinin ardından kalp damarlarında aşırı strese bağlı kasılma yaşayan ve iki gün önce anjiyo yaptıran Cem Özer ise dün Bebek’te bu ayrılıkla ilgili olarak gazetecilerden gelen soruya “Beni ilgilendirmez, bana ne ya! Beni sadece Nurgül’ün oğlumla yaşadığı ilişkisi ilgilendirir” diye cevap verdi.



