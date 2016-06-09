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Cem Özdemir'i hemşehrilikten attılar

6'sı AKP'li 3'ü MHP'li 9 kişilik belediye meclis üyeleri oy birliğiyle Cem Özdemir'i hemşehrilikten ihraç etti

09 Haziran 2016 20:28

Almanya Federal Meclisi'nin, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelendiren tasarıyı hazırlayarak 'evet' oyu kullanan Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, Tokat hemşehriliğinden Belediye Meclisi kararı alınarak ihraç edildi. 

Cem Özdemir için, memleketi Tokat’ın Pazar ilçesi belediyesi olağanüstü toplantı kararı aldı. 

DHA'nın haberine göre; Almanya'da geçen hafta alınan karar sonrası, 6’sı AK Parti, 3’ü MHP’den oluşan 9 kişilik belediye meclis üyeleri, Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar’ın odasında toplandı.

Başkan Pervanlar, Almanya’nın almış olduğu karara üzüldüklerini söyleyerek, "Bu tasarıyı hazırlayan, bu iddiayı gündeme getiren insanın Türk olması, aynı zamanda bu vatandaşın Pazar nüfusuna kayıtlı olması bizi iki kere üzdü. İsmi Cem Özdemir olan bir kişinin bu tasarıya ’Evet’ demesini protesto ediyoruz. Bu sebeple de nüfusu Pazar ilçesinde olan bu vatandaşı hep birlikte oy birliğiyle Tokat hemşehriliğinden çıkartmak istiyoruz" dedi.

Cem Özdemir, 18 yaşında Alman vatandaşlığını elde ederek, Türk vatandaşlığından çıkarılmıştı.

 

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