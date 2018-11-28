Cem Özdemir'den İslam politikaları eleştirisi

Almanya'da Müslümanlarla diyaloğu teşvik amacıyla düzenlenen İslam Konferansı'nın dördüncüsü Berlin'de başladı. İki gün sürecek konferansın gündeminde yerel entegrasyon ve Almanya'da imam yetiştirilmesi gibi konular yer alıyor.

Die Welt gazetesine konuşan Yeşiller'in eski eş başkanı Cem Özdemir konferans öncesi Almanya Müslümanlarının çatı kuruluşlarını eleştirdi ve aynı zamanda köktenci eğilimlerin artmasında Batı'nın sorumluluğu olduğunu belirtti.

Almanya'daki mevcut Müslüman cemaatlerinin resmen tanınmaları için gerekli şartları yerine getirmediklerini belirten Özdemir, Almanya'da hukuki statüye kavuşmak için Alman Anayasasına ve ülke değerlerine uyulması gerektiğini dile getirdi. Özdemir mevcut Müslüman cemaatlerin ülkedeki Müslümanların ancak küçük bir kesimini temsil ettiklerini de sözlerine ekledi.

Yabancı devletlerin temsilcisi gibi faaliyet gösteren ve Almanya'nın demokratik değerlerine ortak olmayan cemaatlerin okullarda din dersi vermelerine müsaade edilemeyeceğini de belirten Cem Özdemir "Erdoğanlara, mollalara ve selefilere sınıflarımızda yer olmamalı" diye konuştu.

Modern İslam anlayışını yaymak için kurulan "Seküler İslam" girişiminin kurucularından olan Cem Özdemir Almanya'da İslam karşıtlığı kadar İslamcılığın da yayıldığını söyledi. Özdemir büyük çatı örgütlerinin "İslam'ın Almanya'daki tek yansıması olamayacaklarını" ve "İslam dininin aslında büyük çeşitlilik arzettiğini" ifade etti.

Özdemir'in partisi de Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in başkanlığındaki İslam Konferansı'nın kısa vadede başarı sağlayacağına ihtimal vermiyor. Yeşiller Federal Meclis Grup Başkanı Katrin Göring–Eckard diyaloğa baştan başlanması ve imamların Almanya'da eğitilmesi gerektiğini belirtti.

Yeşiller Meclis Grup Başkanı Göring–Eckard, Almanya'daki Müslüman cemaatlerin de resmen tanınması gerektiğini belirtti. Ancak Göring–Eckard, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) atıfta bulunarak, "Alman toplumunun temel anayasal prensiplerini kabul etmeyen, üyelerini gözetleyen ve gerçekte Erdoğan rejiminin bir uzantısı olan kuruluşların tanınmasının mümkün olmadığını" söyledi.

Almanya'da yetişmiş imamlar

Federal İçişleri Bakanlığı'nın İslam Konferansı'ndan sorumlu müsteşarı Markus Kerber yüzlerce Müslüman Almanın ilahiyat fakültelerinde eğitim gördüğünü belirterek, imamların Almanya'da eğitilmesi konusunda bu yıl aşama kaydetmek istediklerini belirtti.

Devletin tarafsızlık ilkesine işaretle din adamlarının giderlerinin hazineden karşılanmasının mümkün olmadığını hatırlatan İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Kerber, cemaatlerin entegrasyon çalışmalarını desteklemeye ise hazır olduklarını duyurdu.

Ancak camilere yönelik bir entegrasyon programının başlatıldığını belirten Kerber, katılım gösteren camilere mali destek verilebileceğini ve camilerin de bu şekilde bazı yüklerinden kurtulup bu ödenekleri imamlara ayırabileceklerini ifade etti.

İslam Konferansı sorumlusu Kerber, imamlar yıllardır yurt dışından getirildiği için Almanya'da eğitilmiş imam uygulamasına geçişin ise zaman alacağını belirtti.