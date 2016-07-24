Cem Özdemir'den DİTİB uyarısı



Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir ‘Deutschlandfunk' radyosuna verdiği mülakatta, Alman okullarındaki din dersleriyle Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve benzeri resmi devlet kurumlarının görevlendirilmemesini istedi. Özdemir, DİTİB'in siyasi bir kuruluş olduğunu ve doğrudan Ankara'dan direktif aldığını söyledi. Alman milletvekili diyanetin yurtdışındaki faaliyet zincirinin ‘ilk halkasının' Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu belirtti.

Özdemir şöyle konuştu: “Bu gibi kuruluşlara devlet anlaşmasıyla değer verilir, dini cemaat oldukları resmen kabul edilir ve okullarımızda İslam din dersi vermeleri sağlanırsa, dürüst olup Erdoğan'ın okullarımıza da girdiğini teslim etmemiz gerekir.”

‘Demokratlara AB yolu açık tutulsun'

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Özdemir Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki tam üyelik müzakerelerine son verilmeyip görüşmelerin askıya alınmasından yana olduğunu söyledi.

Amacın Türkiye'yi ve Türkleri cezalandırmak olmaması gerektiğini vurgulayan Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü: “Gerçi mevcut rejim insan haklarını ve demokrasiyi ayaklar altına alıyor. Ancak Türkiye'de yeniden demokratların iktidara gelmesi durumunda bizler de Türkiye'ye Avrupa yolunun AB tarafından kapatılmadığını göstermeliyiz.”