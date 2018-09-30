Cem Özdemir, Erdoğan'a baskının artırılmasını istiyor

Yeşiller partisinin eski eş başkanı Cem Özdemir, Alman hükümetine çağrıda bulunarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hermes kredi ve yatırım garantilerine sınırlama koyma ihtimalini gündeme getirebileceğini söyledi. Özdemir, Cumartesi günü Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın onuruna verilen akşam yemeğinde isim vermeden gazeteci Can Dündar’a yönelik terör suçlamalarını tekrarladığını hatırlattı. Özdemir, Erdoğan’ın bu sözlerinin "Berlin'deki sözde yakınlaşma çabaları konusunda illüzyona kapılmamak gerektiğini gösterdiğini" söyledi.

Özdemir, “Eğer Alman hükümeti Erdoğan’ın siyasetini değiştirmesi yönünde gerçekten etkin olmak istiyorsa, diplomasinin bütün yöntemlerini kullanmaya hazır olmalı” şeklinde konuştu. Özdemir, “Devlet resepsiyonlarının yanı sıra bu aynı zamanda Hermes kredi ve yatırım garantilerinin sınırlandırılması ihtimali gündeme getirebilir. Bu Erdoğan’ın hemen anlayabileceği bir dil” dedi.

DİTİB’e eleştiri

Yeşiller milletvekili Cem Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Köln’de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne bağlı (DİTİB) Merkez Camii’nin açılışına katılacak olması nedeniyle DİTİB’e ilişkin açıklamalarda da bulundu. Özdemir, Türkiye'nin "DİTİB aracılığı ile Almanya'daki uyum politikasını baltalamaması” gerektiğini söyledi. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Özdemir, “Dini ibadet yerleri parti merkezleri değil ve imamlar muhalifler hakkında casusluk yapmaları için görevlendirilmedi” dedi. Özdemir, "dini ibadet yerlerinin farklı siyasi yönelimlere sahip insanların gidip birlikte dua edebilecekleri yerler olduğunu” söyledi.

Türkiye’nin DİTİB’e bağlı camileri "parti siyaseti yapmak” için kullanmaya çalışmasının üzücü olduğunu belirten Özdemir, “DİTİB Erdoğan’ın siyasi çizgisinden uzaklaşmaz e Almanya'da yaşayan Müslümanlara yönelik bu ülkeye ait bir organizasyon olmazsa, normallik sağlanamaz” dedi.

Erdoğan'a mesaj

Yeşiller milletvekili Cem Özdemir, bazı siyasetçilerin boykot etmesine karşılık Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Cuma akşamı Erdoğan onuruna verdiği akşam yemeğine katılmıştı. Erdoğan'ın elini sıkan Cem Özdemir’e karşı soğuk davrandığı aktarılmıştı. Alman haber ajansı dpa’nın haberine göre, Özdemir Erdoğan'a “Umarım daha sonra yine konuşma imkanımız olur. Erdoğan’ın eski halinden pek eser kalmamasını üzüntüyle karşılıyorum” demişti. Özdemir’in ceketinin yakasında, "İfade özgürlüğü verin” yazılı bir rozet bulunduğu belirtilmişti.