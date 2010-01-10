Cem Özdemir 6 haftalık babalık izninde

T24-Bir başbakanı ya da parti başkanını minik bir bebeğin altını değiştirirken hayal edebiliyor musunuz? Alman Yeşiller Partisi’nin Türk kökenli EşBaşkanı Cem Özdemir (45), birçok Türk erkeğinin yapmaya cesaret edemediği ya da kaytarmak için çabaladığı bu “eylem”i yapmakla kalmıyor, alenen açıklıyor: “Süt veremeyeceğime göre, ki henüz öyle bir imkân bulunamadı, yapabileceğim şey ancak altını değiştirmek.” Özdemir, aralık başında oğlu Vito Yunus’u kucağına alınca, işine 6 hafta bebek molası verdi. Parti merkezine uğramadı, televizyonların cazip açık oturum davetlerini bile geri çevirdi. Özdemir ile babalık izninin nasıl geçtiğini konuştuk.

Türk babalar sizi kıskanmaya başladılar. Almanya’da babalık izni kullanan ilk parlamenter misiniz?

- Parti başkanları arasında kesinlikle ilkim. Parlamenterler arasında ilk miyim bilmiyorum.



6 haftalık izin pek alışılmadık bir durum, neden izne gerek duydunuz?

- Eşimle birlikte karar verdik. İkimiz de çalışıyoruz. Genelde, erkek kariyerinin peşinde koşuyor, eşi ise evlenip çocuk sahibi olduktan sonra kariyerini askıya almak mecburiyetinde kalıyor. Son derece mantıksız. Halkın parası boşa gidiyor. Çünkü kızlarımızı eğitiyoruz ama çocuklardan ötürü işlerini geliştiremiyorlar. Devletin varoluş sebeplerinden biri buna göre şartlar yaratmak. İşverenler buna göre anlayışlı olmalı. Bunlar imkânsız şeyler değil; birçok İskandinav ülkesinde çoktan gerçekleşmiş. Almanya bu konuda biraz gecikti.



Türkiye’de izin üç gün biliyorsunuz. O da memur ve gazetecilere Almanya geciktiyse Türkiye’ye ne diyorsunuz?

- Almanya bu konunun çok gerisinde ne yazık ki ama eminim Türkiye’de böyle imkânlar olsa birçok erkek bunun zevkini tadacaktır. Hem bir baba hem anaokulu öğretmeni olarak şunu söyleyeyim: Çocuğun özellikle ilk seneleri çok önemli. Bu sürenin babasız yaşanması hem çocuk için hem baba için büyük kayıp. Bu izinle, ben eşime iyilik yapıyorum diye bakmamak gerekiyor. Hayır, ben kendime iyilik yapıyorum. Çünkü çocuklarla birlikte çok şey öğreniyorum. Dünyaya bakış açım değişiyor.



Ne öğrendiniz bu süreçte?

- Ben daha çok kızıma baktım. Bebek doğunca kıskançlık olmasın diye daha fazla ilgi istiyor. Anaokulu da Noel tatili nedeniyle kısmen kapalıydı. Dolayısıyla çocuğu sürekli meşgul etmek gerek. Çocuğumuzun sabahtan akşama kadar televizyon seyretmesine karşıyız. Dışarıya çıkarmak, temiz hava aldırmak, yeni bebeği anlatmak, birlikte oyun oynamak lazım. Tabii ufaklığın da altını değiştiriyorum. Süt veremeyeceğime göre, ki henüz öyle bir imkân bulunamadı, yapabileceğim şey ancak altını değiştirmek.



Kızınız kıskandı mı peki?

- Ona baştan dikkat ettik, hazırlandık. Oğlumuz dünyaya geldiğinde “Bak sana da hediye getirdi” dedik. Bunu annem önermişti. İyi bir öneri. Her şeyi mümkün olduğu kadar anlattık, onu dışarıda tutmamaya çalıştık. Onun için çok fazla kıskançlık olmadı. Kızımız henüz 4 yaşında. Bebeğin oyuncak olmadığını anlatıyoruz. Tabii tam anlayamıyor ne kadar dikkatli olmak gerektiğini.



Doğuma da girdiniz mi?

- Girdim, ancak sezaryen olduğu için ancak bir bölüme girebiliyorsunuz. Yukarıdaki teselli etme bölümüne. Birlikte daha önce doğumda dikkat edilmesi gerekenlerin anlatıldığı kursa gitmiştik.



Bebeğinizi kucağınıza aldığınızdaki ilk heyecan, milletvekili seçildiğinizdeki heyecanı bastırdı mı?

- Bu her duyguyu bastırır. Yeni bir hayatın dünyaya gelmesi, onu elinizde tutmanız, hem eşime olan saygımı daha da artırdı, hem de müthiş bir şey. Onu görünce insanlar nasıl bir cana kıyabiliyor, nasıl birbirlerini öldürebiliyor, nasıl bomba atabiliyor diye düşünüyorsun.



