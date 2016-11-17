Cem Küçük’ten New York Times’a yalanlama

Gazeteci Cem Küçük, New York Times’ta bugün kendi ağzından yayınlanan sözler için, “Bu uydurma habere dair tek saniye ses kaydı gösteremezler. Ben böyle çarpıtma görmedim” dedi.

Gazete, Küçük’ün “Medyada şu an ben ve bana benzeyen bazı arkadaşlarım onlara baskın gelmeyi başardık. Mesela ben şu an Hürriyet’e istediğimi yaptırabilecek güce sahibim. Artık ülkeyi, halkı biz yönetiyoruz” dediğini iddia etmişti.

Küçük, haberde yer alan “Cumhuriyet gazetesinin Erdoğan’a yakın bir gruba verileceğine” yönelik ifadeler için de “Cumhuriyet eğer hükümet gazetesi yapılırsa buna en çok ben karşı olurum. Baştan sona yalan bu.Nasıl bu kadar büyük yalan yazılabilir?” diye sordu.

Küçük’ün Twitter’dan paylaştığı mesajlar şöyle:

NY Times benim söylediklerimin nerdeyse tamamını çarpıtarak operasyonel bir haber kurgulamıştır.Baştan sona yalan.

Bu uydurma habere dair tek saniye ses kaydı gösteremezler.Ben böyle çarpıtma görmedim. Bunlar gerçekten alçak...

Rod Nordland'in bu kadar büyük bir çarpıtma yapayacağını tahmin etmezdim.Türk Medya'sında bu kadar büyük sahtekar yoktur…

Cumhuriyet eğer hükümet gazetesi yapılırsa buna en çok ben karşı olurum.Baştan sona yalan bu.Nasıl bu kadar büyük yalan yazılabilir?

Cumhuriyet'i Atatürk kurmuştur.Cumhuriyet Atatürkçülerin gazetesidir.Şu an Atatürk düşmanlarının elindedir. Bunu defalarca söyledim.

Türkiyeyi biz yönetiyoruz benzeri tüm laflar yalandır.NY Times ve Türkiye'deki uzantıları kirli bir oyun içinde olduklarını ispatlamıştır.

Rod Nordland denen sahtekar kasten ses kaydı almadı, demek ki sebebi bu yalan haberi üretebilmek içinmiş...

NY Times emperyalizmin kitleleri uyutma ve rıza üretme aracıdır diyen Edward Said ne kadar haklıymış.

Cumhuriyet gazetesi asli sahibi olan Atatürkçülere verilmelidir dedim ve kasten "hükumete verilmelidir" diye yazdı Nordland

Şafak Timur da yanımızdaydı.Yazdıklarının yalan olduğunu biliyor.Bu kadar kuyruklu yalan Türk Medya'sında bile görülmemiştir...

Çok net görülüyor ki NY Times Atatürk'ten ve Atatürkçülerden de tiksinmektedir.Biz muhafazakarlar ve milliyetçilerden de...