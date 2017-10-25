 CEM KÜÇÜK'E GÜLBEN ERGEN'E HAKARETTEN 1740 TL PARA CEZASI

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Gazeteci Cem Küçük\'ün 2016 yılının Temmuz ayında katıldığı bir televizyon programında Sanatçı Gülben Ergen\'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. Sanık Cem Küçük\'ü “hakaret\" suçundan bin 740 TL adli para cezasına çarptıran mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Sanık Cem Küçük 5 yıl içinde suç işlemezse dava ortadan kalkacak.

CEM KÜÇÜK DURUŞMAYA KATILDI

Bakırköy Adalet Sarayı\'nda bulunan 2.Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya sanık Cem Küçük katılırken, şikayetçi Gülben Ergen\'i duruşmada avukatı Ahu Ülgen temsil etti.

CEM KÜÇÜK: HAKARET ETME KASIT VE İRADESİ İLE SARF EDİLMİŞ SÖZLER DEĞİLDİR

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan sanık Cem Küçük olay tarihinde ve halen gazeteci olarak çalıştığını belirterek, “Polemik yapmak gazeteciliğin doğasında mevcuttur. Avrupa İnsan hakları Mahkemesi(AİHM) kararlarında da kışkırtıcı şekilde yayın yapılabileceği ifade edilmiştir. Katılan (Gülben Ergen) magazin dünyasınca tanınan bir simadır. Televizyon programındaki sözlerim hakaret etme kasıt ve iradesi ile sarf edilmiş sözler değildir. Bu nedenle unsurları itibariyle oluşmayan suçtan beraatimi talep ediyorum\" dedi.

“ŞİKAYETİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR\"

Gülben Ergen\'in avukatı Ahu Ülgen de müvekkilinin sanatçı ve tanınan biri olduğunu belirterek, “Müvekkilin tanınan birisi olması, müvekkile küfür ve hakaret edilme hakkını vermez. Söz konusu programda sanık tarafından, müvekkile FETÖ yakıştırması dahi yapılmıştır. Konuşma ile müvekkil hedef gösterilip linç edilmek istenilmiştir. Şikayetimiz devam etmektedir\" diye konuştu. Cem Küçük\'ün avukatı Kadir Çekin de dava konusu programda bir kısım ifadelerin rahatsız edici mahiyette olabileceğini kaydederek, “Bu gazeteciliğin doğasında mevcuttur\" dedi. Son sözü sorulan sanık Cem Küçük, “Beraatimi istiyorum\" dedi.

PARA CEZASI ERTELENDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, Cem Küçük\'ü “hakaret\" suçundan bin 740 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın duruşmadaki tutum ve davranışları göz önüne bulundurarak, yeniden suç işlemeyeceği kanaati oluştuğunu kararında belirten mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Sanık Cem Küçük 5 yıl içinde suç işlemezse dava ortadan kalkacak.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı\'nca hazırlanan iddianamede Cem Küçük\'ün 27 Temmuz 2016 tarihinde katıldığı programda sarf ettiği ifadelerin Gülben Ergen\'i kamuoyu ve toplum önünde küçük düşüren, şeref, onur ve saygınlığını zedeleyen nitelikte olduğu ifade edilmişti. İddianamede şüpheli Cem Küçük\'ün “Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret\" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapsi talep ediliyordu.