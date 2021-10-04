Cem Küçük'ten AKP vekillerine: Halk TV’ye çıkın, FOX TV’ye çıkın, en uç kanal hangisiyse ona bile gidin; AK Parti medyası etkisi eskisi gibi değil

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, halkın AKP'den ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan vazgeçmediğini savunarak, "Ben AK Partili vekillerin yerinde olsam teke tek muhalif vekillerin karşısına çıkarım. Halk TV’ye çıkın, FOX TV’ye çıkın. Çatır çatır fikirlerinizi, hizmetlerinizi, yapacaklarınızı anlatın" düşüncesini dile getirdi. Küçük, AKP medyasının eskisi gibi etkili olmadığını söyledi.

2023 seçimlerinin kolay geçmeyeceğini belirten Küçük "Ayrıca bir iddiayı ya da hizmeti kendi medyanızda anlatsanız bile etkisi bir yere kadar. AK Parti medyası genel olarak etkisi eskisi gibi değil. Bu gerçeği kabul etmek lazım. Gazete satışları, internet tıklanmaları ve televizyon izlenmeleri ortada" dedi.

"Bu bakımdan muhalif medyayı da iyi kullanmak lazım... AK Partililer muhaliflere ait her yere çıkmalılar. Yapılan hizmetleri anlatmalılar. Devasa ve muazzam hizmetler anlatılamıyor.

CHP ve İyi Partililerin de karşısına çıkmalılar. Aradaki farkı halk görürse daha net olur. Hatta yapılan birçok önemli hizmeti de vatandaşlar görüşmüş olur. Herkes her şeyi biliyor değil...

Ben AK Partili vekillerin yerinde olsam teke tek muhalif vekillerin karşısına çıkarım. Halk TV’ye çıkın, FOX TV’ye çıkın. Çatır çatır fikirlerinizi, hizmetlerinizi, yapacaklarınızı anlatın. Hatta en uç kanal hangisiyse ona bile gidin. Mesela Habertürk’e AK Partili vekiller niye çıkmaz anlamış değilim.

Sadece “şu ili ziyaret ettik, şu cenazeye katıldık, bu nikâhı kıydık"la bu iş olmaz. Sosyal medyada böyle paylaşımların hiçbir anlamı yok. Benden söylemesi. Muhaliflere çıkmak her zaman daha büyük sinerji ortaya çıkarır. Halk böyle tartışmalardan daha çok etkilenir ve partisine daha çok bağlanır.

Şu saatten sonra artık geri dönüş yok. 2023 seçimlerinin telafisi yok..."