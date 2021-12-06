Cem Küçük’ten AKP’nin ekonomi kurmaylarına: Ekrana çıkın!

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "AK Parti’nin ekonomi kurmayları bu yeni durumu halka çok iyi anlatmalı. Ekranlara çıkmalı... Yapacakları şey çok basit: Önce ekonomide sıkıntı olduğunu kabul etmeli. Yüksek fiyatlar var ama ne zaman düşeceğini de söyleyin. Güven verin. Televizyona çıkıp her konuyu konuşup ekonomiden bahsetmeyince olmaz." görüşünü savundu.

Küçük yazısında, "Merak etmeyin, millet 20 yıldır AK Parti ve Erdoğan’a oy veriyor. Gene verir. Yeter ki çıkıp sorunları ve çözümleri konuşun. Hiçbir ankette CHP’nin oyu bir gıdım artmıyor. Yani AK Parti’den şikâyet edenler blok olarak başka partiye geçmiyor. Millet sokakta ve ekranlarda AK Parti’nin temsilcilerini görmek istiyor." düşüncesini dile getirdi.