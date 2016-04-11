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Politika

Cem Küçük, Star'dan kovuldu mu?

Küçük, cumartesi gününden bu yana Star'daki köşesinde yazmıyor...

11 Nisan 2016 14:14

Star yazarı Cem Küçük’ün Star gazetesi ile ilişiğinin önceki gün kesildigi, bu durumun ise henüz medyaya duyurulmadığı iddia edildi. 

Gazeteciler.com'da yer alan habere göre, pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada üç gün yazan, ancak Cumartesi günü yazı günü olmasına rağmen yazmayan Cem Küçük'ün bugün de gazetede köşe yazısının yer almaması kovuldu iddialarını güçlendirdi.

Küçük, son olarak 8 Nisan'da “F-16 pilotlarının bile en az yüzde 50’sinin Fethullahçı olduğuna dair çok sağlam raporlar var. 2016 yılında TSK’dan toplu şekilde atılacak bunlar. Hulusi Akar direnmeye kalkarsa da istifasını verir” ifadeleri nedeniyle askeri savcılıkta ifade veren Sabah yazarı Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklanması halinde bunun bir kamikaze saldırısı olacağını" yazmıştı. Küçük'ün bu yazısının tepkiye yol açtığı ve bu nedenle kovulduğu iddialar arasında.

 

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