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Cem Küçük: Ödülünü 'onuruyla yaşamayı seçenler'e adayan Başak Köklükaya, ifadeye çağırılacak

"Ödülümü hâlâ direnmekte olan..."

05 Ekim 2017 16:34

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Adana Film Festivali'nde ödülünü "onuruyla yaşamayı seçenler'e adayan Oyuncu Başak Köklükaya'nın ifadeye çağrılacağını iddia etti.

Duvar'da yer alan habere göre, oyuncu Başak Köklükaya, Adana Film Festivali’nde aldığı ödülü “Hala direnmekte olan, onuruyla yaşamayı seçenlere” adadı. Bu sözler açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek olarak algılandı. Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programında, oyuncu Başak Köklükaya’nın ifadeye çağırılacağını iddia etti.

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