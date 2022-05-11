Cem Küçük: Ne yapıp edip dövizi stabil bir çizgide tutmak lazım, yoksa halka da bir şey anlatılmaz artık

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, doların 15,25 lira sınırına kadar yükselmesine ilişkin olarak, "Dövizin artması Türkiye’de iğneden ipliğe her şeyin zamlanması demek. Dış ticaret açığımızın en büyük sebebi 55 milyar dolarlık enerji maliyeti. Zaten onu kapatsak pek sorunumuz kalmıyor. Döviz yeniden artarsa benzin, elektrik, doğalgaz yeniden zamlanacak demek" dedi.

Küçük, "Sayın ekonomi yetkilileri, dolar daha fazla çıkmasın!" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Çıkarsa her şey zamlanacağı için millet perişan olur. Ne yapıp edip dövizi stabil bir çizgide tutmak lazım. Yoksa halka da bir şey anlatılmaz artık.

Ayrıca enflasyonun hızla aşağı çekilmesi lazım. Yani milletin bir rahatlama hissetmesi gerekiyor. Enflasyon artmaya devam ederse milletin alım gücü iyice düşer. İlkbaharda rahatlama dendi, yaz oldu. Sonbahar derken kış gelir. Derken tekrar ilkbahar ve sandık milletin önüne gelir.

Hükûmet açısından Allah’tan, 6 ayrı sesin çıktığı ve kendini imha etmekte mahir muhalefet var. Kale boş ama muhalefette gol atacak adam yok! Baştan aşağı yeteneksizlik abidesiler. Tek foto ile kendini bitiren bile var..."