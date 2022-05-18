Cem Küçük: Muhalefet seçimlere gitmek istese bundan iyi ortam bulamaz, kale boş ama gol atamıyorlar

Türkiye yazarı Cem Küçük, yapılacak seçimleri değerlendirdiği köşe yazısında, "Öyle ya da böyle halk arada sola, sosyal demokratlara, Atatürkçülere meylediyor. Nitekim 2019 seçimleri de öyle oldu. CHP, büyükşehir belediyelerin çoğunu kazandı. Ben dahil herkeste şöyle bir algı var: Türkiye’de sağ kazanır. Bu doğru. Şu an ekonomik sıkıntılar mevcut. Hayat çok pahalı. Yüksek enflasyon insanları zorluyor. Kiralar, ev fiyatları uçmuş... İşte bu ortamda seçime gidiyoruz. Tam 1 sene var. Zaman su gibi akıp gidiyor. Hayat pahalılığı düşer mi, göreceğiz" dedi.

Küçük, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Herhâlde muhalefet seçimlere gitmek istese bundan iyi ortam bulamaz. Kale boş ama muhalifler golü atamıyor...

Dün yayınlanan bazı anketler Kemal Kılıçdaroğlu’nun da kazanabileceğini söylemiş. Ne kadar doğru bilmiyorum ama böyle bir şey olabilir mi?

Şayet Kemal Kılıçdaroğlu ya da klasik bir CHP’li Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanıyorsa paradigma değişmiş demektir. Yani Türkiye’yi izah ederken söylenen sağ-sol algısı kırılmış demektir. Çünkü sol bir adayın seçim kazanması o kişinin Kayseri, Konya, Erzurum, Elâzığ, Trabzon gibi yerlerden iyi oy alacağı anlamına gelir.

Bu temmuzda seçime girsek Kemal Kılıçdaroğlu kesin aday gibi. Seneye değişir mi, göreceğiz...

Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanırsa demek ki ekonomide bir yere kadar etkili demektir. Yani halk şikâyetçi olsa bile muhalefeti tercih etmiyorsa boş tencere hükûmet götürür tezi çökmüş olur. Bekleyip göreceğiz..."