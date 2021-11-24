Cem Küçük: Dün telefonumda, "Dolar nerede duracak" diye mesajlar vardı, biz de merakla bekliyoruz yükseliş ne zaman bitecek diye...

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, dün dolar/TL'nin 13.50'ye kadar, Euro/TL'nin de 15.20'ye kadar yükselmesiyle ilgili olarak kaleme aldığı yazısında, "Hükûmet faizleri düşüyor ve ilkbaharda işlerin iyi olacağını söylüyor. Faizlerin düşmesi kötü bir şey değil. Öngörülemeyen şey döviz" dedi.

Küçük, "Böyle durumlarda en zor şey döviz tahmininde bulunmak. 13 lirada durur ya da 15 lira olunca düşüşe geçer denilecek durum da yok. İnsanlar bilse ki, döviz belli bir rakam etrafında duracak sıkıntı olmaz. Ama öyle değil... Döviz konusunda bir diğer mesele vatandaşların döviz bürosu ve bankalara gidip alım yapması. Yani param dolarda kalırsa daha iyi olur diye düşünüyor. Bankalardaki döviz mevduatının son birkaç yıldır artmasının sebebi de bu. Vatandaşa da, 'Sen niye döviz alıyorsun?' diyemezsin. Çünkü Türk lirasına değil dolara güveniyor. Dün telefonumda, 'Dolar nerede duracak?' diye çokça mesaj vardı. Biz de merakla bekliyoruz, bakalım yükseliş ne zaman bitecek diye... " ifadelerini kullandı.

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