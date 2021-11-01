Cem Küçük: Ben muhalif yazar olsam Adalet Bakanlığı hemen ses verirdi ama Tayyip Erdoğan’ı destekleyenler yalnız kalmaya mahkûm

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Hüda Kaya'nın kendisine dava açtığını belirterek, "Sağolsun(!) Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça tak diye davayı açıyor. Bakalım alt mahkeme benim dediklerime ne diyecek, çok merak ediyorum! Ülkemizin yanında olmak artık yargılanmak için yeterli demek ki! Ha, ben muhalif yazar olsam Adalet Bakanlığı hemen ses verirdi ama Tayyip Erdoğan’ı destekleyenler yalnız kalmaya mahkûm." görüşünü savundu.

Küçük yazısında, "Geçtiğimiz şubat ayında Gare’de 13 şehit verdik. PKK maalesef kaçırdığı asker, polis 13 arkadaşımızı şehit etti. Her zaman olduğu gibi suçu Türk askerine attılar. 13 asker ve polisimizi Türk devletinin şehit ettiğini söylediler! Bunu ilk söyleyen de PKK ve FETÖ sesi Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Hüda Kaya’ydı. Hatta Hüda Kaya FETÖ himayesindeki Ahval’a bağlandı ve 13 askerimizi Türk ordusunun öldürdüğünü söyledi. Ben de ekranlarda bunu dile getirdim. Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Hüda Kaya bana dava açmışlar! Savcılığa gidip ifade verdim. Takipsizlik verilir sandım ama yanılmışım. Maalesef ve muhtemelen ifadeleri düzgün okumadan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bana dava açmış. Düşünün 13 şehit veriyoruz. İki HDP’li 13 şehidi devlet öldürdü diyor. Ben de bunu söylüyorum ama bu iki ismin PKK’yı koruyup kolladıklarını ifade ediyorum. Sağolsun(!) Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça tak diye davayı açıyor. Bakalım alt mahkeme benim dediklerime ne diyecek, çok merak ediyorum! Ülkemizin yanında olmak artık yargılanmak için yeterli demek ki! Ha, ben muhalif yazar olsam Adalet Bakanlığı hemen ses verirdi ama Tayyip Erdoğan’ı destekleyenler yalnız kalmaya mahkûm. Siz siz olun HDP’lileri eleştirirken dikkatli olun! Ben alışkınım. Vız gelir tırıs gider. Bir de "yargı Erdoğan ve AK Parti’nin kontrolünde" demezler mi, beni bir gülme alıyor... Öyle ya, şimdi Ankara’da birileri, “Ne de olsa Erdoğan gidici. Bari tavır alayım” derdindeler." ifadesini kullandı.