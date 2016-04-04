Cem Küçük: Aydın Doğan, Ahmet Hakan, Fehmi Koru ve Akif Beki'yi kölesi yaptı; Selvi olayını bağımsız görmek imkânsız

Star gazetesi yazarı Cem Küçük, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın, Hürriyet yazarları Ahmet Hakan, Akif Beki ve Fehmi Koru başta olmak üzere tüm çalışanlarını 'kölesi' haline getirdiğini savundu. "80 yaşındaki yaşlı kurt bugüne kadar medya tarihinde önüne hangi patron çıktıysa yenmeyi başardı.Yok ettiği patronların hiçbiri Doğan kadar zeki ve acımasız değildi" ifadelerini kullanan Küçük, "Önce 2005 yılında geçmişte kendine en ağır hakaretleri etmiş Ahmet Hakan’ı satın alıp kendi tetikçisi yapmıştır. Ardından Fehmi Koru ve Akif Beki, Doğan tarafından köle yapılmıştır. Koru uzun süre dışarıdan ama profesyonel şekilde Doğan’ın emrinde çalışmıştır. Devlette bunun kayıtları vardır. Akif Beki ise şu an Doğan’ın Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı en sinsi tetikçisidir" dedi. Cem Küçük, Yeni Şafak gazetesinden ayrılan Abdulkadir Selvi’nin yazar Hürriyet'e geçmesiyle ilgili, "Bundan 10 yıl sonra bakıldığında Aydın Doğan’ın tüm bu gazetecileri kısa vadede büyüleyip orta ve uzun vadede mahvedip bitirdiği görülecek. Abdülkadir Selvi olayını da maalesef bu anlattığım Aydın Doğan tarihinden bağımsız görmek imkansızdır. Çünkü tarih her zaman hükmünü icra eder" diye yazdı.

Cem Küçük'ün, "Aydın Doğan ve köle gazetecileri" başlığıyla yayımlanan (4 Nisan 2016) yazısı şöyle:

Aydın Doğan’ın hayatı iyi incelendiğinde önüne çıkanları ya ezmeyi ya da satın alıp kölesi yapmayı adet haline getirdiği görülür. 80 yaşındaki yaşlı kurt bugüne kadar medya tarihinde önüne hangi patron çıktıysa yenmeyi başardı ve o patronların adamlarını da satın alarak kendi kölesi yaptı. Yok ettiği patronların hiçbiri Doğan kadar zeki ve acımasız değildi. Aydın Doğan benzetilmekten çok hoşlandığı Don Corleone karakteri gibi yeri geldiğinde çok gaddar bir adamdı. Doğan’a göre karşı tarafı yok etmek ya da köle yapmak için her türlü kalleş pusu ve kumpas mübahtı. Öte yandan Aydın Doğan’ın gaddarca ezerek iflas ettirdiği bu patronların hepsi de şu an Doğan’ın karşısında el pençe divan konumundadır.

Aydın Doğan’ın 90’larda en büyük rakibi Dinç Bilgin’in medya grubuydu. Doğan önce Dinç Bilgin’i batırdı ve sonra da hapse attırdı. O dönem nerdeyse tüm devlet kurumları Doğan’ın çiftliği gibiydi. Bilgin kendini hapse attıranın Doğan olduğunu ekranlarda itiraf etti. Ardından aynı Doğan, Dinç Bilgin’i hapisten kurtardı ve bu sefer de Turgay Ciner’i bitirmek için Bilgin’i hem emri altına aldı hem de finanse etti. Aydın Doğan Dinç Bilgin’in başadamı Zafer Mutlu’yu da istese hapse attırırdı ama bunu kasten yapmadı ve Mutlu’yu kendi başadamlarından biri yaptı. Zafer Mutlu’ya Vatan’ı kurdurtan gerçek sahip Aydın Doğan’dır. Vatan, Doğan’ın operasyon organıydı. Şu an yargıda olan POAŞ-İş Bank operasyonunu yaparak Doğan’a haksız büyük rant kazandıran Vatan gazetesidir. Doğan’ın eski adamlarından Fatih Altaylı bunu canlı yayında itiraf etmiştir.

2007 yılında emrindeki Dinç Bilgin vasıtasıyla Turgay Ciner’e karşı 1 Nisan operasyonunu yaptıran ve Ciner’i dımdızlak bıraktıran da Aydın Doğan’dır. Turgay Ciner hala Doğan’dan yediği bu kazığı çıkarabilmiş değildir. Bilgin ve Ciner’e karşı zaferlerinin yanında Mehmet Emin Karamehmet’i de,Cem Uzan’ı da, Erol Aksoy’u da yok eden ya da kendi önünde diz çöktürten de Aydın Doğan’dır. Aynı şekilde politikacılar Süleyman Demirel’i, Bülent Ecevit’i, Mesut Yılmaz’ı, Tansu Çiller’i, Deniz Baykal’ı ve şimdi de Kılıçdaroğlu’nu istediği şekle sokan adamdır Doğan. Bu mahvettiği patronların ve politik liderlerin emrindeki gazetecileri de ya yok etmiş ya da kendi kölesi yapmıştır. Sadece Fatih Altaylı, Doğan’ı satarak Ciner’in emrinde eski patronuna saldırmıştır ama bugün Doğan, “Gel bakayım Fatih, önümde diz çök. Yere eğil, özür dile, seni yazar yapayım” dese Altaylı koşa koşa gelir, ağlayarak yere kapaklanır. Aydın Doğan bir yok etme ve köle yapma uzmanıdır.

Aydın Doğan aynı klasik Corleone yöntemlerini bizim muhafazakar camiadan gazetecileri satın alarak da uygulamış ve bu satın aldığı tipleri Recep Tayyip Erdoğan’a saldırtmıştır. Önce 2005 yılında geçmişte kendine en ağır hakaretleri etmiş Ahmet Hakan’ı satın alıp kendi tetikçisi yapmıştır. Ardından Fehmi Koru ve Akif Beki, Doğan tarafından köle yapılmıştır. Koru uzun süre dışarıdan ama profesyonel şekilde Doğan’ın emrinde çalışmıştır. Devlette bunun kayıtları vardır. Akif Beki ise şu an Doğan’ın Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı en sinsi tetikçisidir. Diğer 7’li çete mensupları da Doğan’ın emrinde tetikçi olmaya hazırdır. Bundan 10 yıl sonra bakıldığında Aydın Doğan’ın tüm bu gazetecileri kısa vadede büyüleyip orta ve uzun vadede mahvedip bitirdiği görülecek.

Abdülkadir Selvi olayını da maalesef bu anlattığım Aydın Doğan tarihinden bağımsız görmek imkansızdır. Çünkü tarih her zaman hükmünü icra eder.