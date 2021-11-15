Cem Küçük: AK Parti gerçeklerle yüzleşmeli, halkın sıkıntılarını dinlemeli; 'bunları zaten yapıyoruz' diyen varsa; biz niye görmüyoruz?

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, ekonomideki gidişata ilişkin olarak AKP'ye önerilerde bulunurken, "Dövizdeki yükseliş ve hayat pahalılığı işi zora sokuyor. Paranın döviz karşısında erimesi can sıkıcı bir hâl aldı. O bakımdan AK Parti iyi bir asgari ücret açıklarsa, 3600 Ek Gösterge çıkarsa, alım gücünü artırabilirse sıkıntı yaşamaz... Bunlar olmazsa o zaman yaşar" dedi.

Küçük, "Büyük hizmetler ve muhalefetin dili" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Buradan sürekli hatırlatmakta fayda görüyorum. AK Partili milletvekilleri, belediye başkanları sokağa daha çok çıkmalı. Ekranlarda olmalı. Muhaliflerle tartışmalı. Özellikle tartışmaktan kaçmamalı. Sadece sosyal medyayı kullanıp, “Şunun düğünündeydik, bunun cenazesindeydik. Şu derneği ağırladık, bu istişareyi yaptık” gibi beylik ve hiçbir amaca hizmet etmeyen lafları daha az kullanmalı.

Gerçeklerle yüzleşmeli, halkın sıkıntılarını dinlemeli. 'Bunları zaten yapıyoruz' diyen varsa ben de derim ki; biz niye görmüyoruz? Sizinle zıt kutuplarda olanları da dinlemelisiniz. Farklı görüşleri olanlara da kulak kabartın. 2023, 2018’den çok daha zor olacak..."