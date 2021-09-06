Cem Küçük: Abartmadan söylüyorum, fiyatlar can yakıyor

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, market fiyatları üzerinden hayat pahalılığını eleştirerek, "AK Parti ne yapıp edip hayat pahalılığını, özellikle marketlere bir çare bulmalı..." dedi.

Bir küçük bir de nispeten pahalı bir marketten iki ayrı alışveriş yaptığını söyleyen Cem Küçük, şu ifadeleri kullandı:

"Küçük markette en ucuz yoğurt 14,40 TL. İçecekler bile 2-3 TL’den başlıyor ki, 6’lı ya da 12’li aldığınızda fiyat ciddi yekûn tutuyor.

Her iki marketten de çıktığınızda, “Ben ne aldım ki?” duygusu size hâkim oluyor. 200-300 TL veriyorsunuz, aldıklarınız 4 kişilik bir aileye belki 1 hafta bile yetmiyor.

Demem o ki, marketler ateş pahası... Benim gibi az çok geliri olanlar bile böyle düşünüyorsa AK Parti’nin bu konu üzerinde düşünmesi lazım. Abartmadan söylüyorum, fiyatlar can yakıyor... Sofrasını kuramayan, çocuğunu doyuramayan insanlar öfkesini her demokraside iktidara yöneltir.

Bugün 3000 lirayla geçinmek imkânsız ötesi bir şey. Türkiye son 20 senede çok büyüdü. Bu, su götürmez bir gerçek. Ama iki yıldır orta ve alt sınıf ekonomik anlamda zorlanıyor.

Anadolu’da belki bu sert hissedilmiyor ama büyükşehirlerde sert dalga gibi insanı bunaltıyor. AK Parti ne yapıp edip hayat pahalılığına, özellikle marketlere bir çare bulmalı...

Son olarak da geçen hafta iş yerlerine yapılan yüzde 15 doğalgaz zammına gerek var mıydı? Ciddi merak ediyorum. Yüksek enflasyon bugün mücadele edilmesi gereken en temel konu."

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