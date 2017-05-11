Milli tenisçi Cem İlkel, Özbekistan'da düzenlenen Karshi Challenger'da Kazak rakibi Nedovyesov'u 2-1 yenerek tek erkeklerde yarı finale kaldı.

Karshi Challenger'da mücadele eden Cem İlkel, teklerde Kazak rakibi Aleksandr Nedovyesov'u 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından Özbekistan'da düzenlenen 75 bin dolar ödüllü turnuvanın tek erkekler çeyrek finalinde, dünya 326 numarası Cem İlkel ile sıralamada 256. basamakta yer alan Nedovyesov karşılaştı.

Milli tenisçi, karşılaşmadan 3-6, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 galip ayrılarak yarı finale çıktı. Cem İlkel, yarı finalde dünya 203 numarası Dmitry Popko ile eşleşti.