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Cem Hare'lendi

Cem Yılmaz, Evgar’ın rol aldığı ‘39 Basamak’ oyununu izledi. Yanında ise ‘Cimri’de de rol alan Hare Sürel vardı.

14 Kasım 2009 02:00

Cansu Dere’den ayrıldığı yazılan Cem Yılmaz, ‘Yahşi Batı’da rol verdiği Demet Evgar’ı ‘Cimri’ adlı oyunda izlemiş, ikili arasındaki yakınlık aşk dedikodularına yol açmıştı.

Evgar, “Erkek arkadaşıma ayıp oluyor” diyerek söylentilere ilk ağızdan noktayı koydu. Yılmaz, önceki akşam da Evgar’ın rol aldığı ‘39 Basamak’ oyununu izledi. Yanında ise ‘Cimri’de de rol alan Hare Sürel vardı.

Sürel panikledi

Hare Sürel, Cem Yılmaz ile birlikte görüntülendiğini fark edince hızlı adımlarla tiyatrodan ayrıldı. Ancak oyun sonrasında ünlü komedyenle tekrar bir araya geldi. Evgar ve erkek arkadaşıyla bir süre Nişantaşı’ndaki bir kafede oturan Yılmaz ile Sürel, mekândan beraber ayrıldı. İkilinin yeni bir birlikteliğin başlangıcında olduğu yönündeki dedikodular da  iyice alevlendi...

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