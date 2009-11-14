Cem Hare'lendi

Sürel panikledi

Evgar, “Erkek arkadaşıma ayıp oluyor” diyerek söylentilere ilk ağızdan noktayı koydu. Yılmaz, önceki akşam da Evgar’ın rol aldığı ‘39 Basamak’ oyununu izledi. Yanında ise ‘Cimri’de de rol alan Hare Sürel vardı.Hare Sürel, Cem Yılmaz ile birlikte görüntülendiğini fark edince hızlı adımlarla tiyatrodan ayrıldı. Ancak oyun sonrasında ünlü komedyenle tekrar bir araya geldi. Evgar ve erkek arkadaşıyla bir süre Nişantaşı’ndaki bir kafede oturan Yılmaz ile Sürel, mekândan beraber ayrıldı. İkilinin yeni bir birlikteliğin başlangıcında olduğu yönündeki dedikodular da iyice alevlendi...