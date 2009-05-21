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Yaşam

Cem G.’nin fotoğrafları sınır kapılarında

İstanbul'da 3 Martta başı kesilerek öldürülen Münevver Karabulut'un katil zanlısı olarak aranan Cem G'nin fotoğrafları, sınır kapılarına asıldı.

21 Mayıs 2009 03:00

İstanbul'da 3 Martta başı kesilerek öldürülen Münevver Karabulut'un katil zanlısı olarak aranan Cem G'nin fotoğrafları, sınır kapılarına asıldı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda görevli polisler, giriş ve çıkış yapan tüm araçları kontrol ediyor.

Kapıkule Sınır Kapısı yetkilileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karabulut'un katil zanlısı olarak aranan Cem G'nin yakalanması için, fotoğraflarının, Türkiye'deki tüm sınır kapılarına asıldığını belirttiler.

Yetkililer, polis kontrol noktasına işlem yaptırmak üzere gelen araçların yanı sıra tur otobüslerinin içinin de polis memurları tarafından kontrol edildiğini kaydettiler.

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