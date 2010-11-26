-CEM GARİPOĞLU'NUN ''AKLİ DENGESİ'' YERİNDE İSTANBUL (A.A) - 26.11.2010 - Münevver Karabulut cinayetinin katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun akli dengesinin yerinde olduğu bildirildi. Cem Garipoğlu, babası Mehmet Nida Garipoğlu ve annesi Tülay Makbule Garipoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına, Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor. Mahkeme heyeti başkanı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından dava dosyasına gönderilen raporda, tutuklu sanık Cem Garipoğlu'nun akli dengesinin yerinde olduğunun bildirildiğini ifade etti. Dava iddianamesinde, katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu'nun, ''tasarlayarak, çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçuna iştirak etmek''ten ağırlaştırılmış müebbet, Hayyam Garipoğlu, Habib Kurt, Mehmet Karakayalı ve Ahmet Batur'un ''suçluyu kayırmak'', anne Tülay Makbule Garipoğlu'nun da ''suç delillerini yok etmek, gizlemek veya değiştirmek'' suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor. Yaş küçüklüğü dikkate alınarak hakkında, ''tasarlayarak, çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek'' suçundan 18 ila 24 yıl arasında hapis cezası istemiyle Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan Cem Garipoğlu'nun dosyası da 11 Şubatta yapılan ilk duruşmada, aralarında hukuki ve fiili bağlantı bulunduğu gerekçesiyle bu davayla birleştirilmişti.