Cem Garipoğlu 24 yıl hapse çarptırıldı!

T24

Mahkeme vahşice işlendiğine kanaat getirdi



Davada karar öncesinde son sözleri sorulan Cem Garipoğlu "Çok üzgünüm. Hem kendi ailem hem Münevver'in ailesinden özür diliyorum. Çok pişmanım. Cezama razıyım" dedi.Ara veren mahkeme hakimi, aradan sonra salona basın mensuplarını almadı ve kararı taraflara açıkladı.Davanın 14 Ekim tarihli son duruşmasında savcı mütalaasını açıklamış Cem Garipoğlu'nun "Tasarlayarak, canavarca hisle adam öldürmek" suçundan 18 ile 24 yıl arasında ağır hapis cezasıyla cezalandırılmasını istemişti. Garipoğlu suç tarihinde 18 yaşından küçük olduğu için TCK'da bu tür suçlar için öngörülen "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası verilemiyor.Cem Garipoğlu, 3 Mart 2009'da işlediği cinayetin ardından 197 gün boyunca firari olarak saklandı.Mahkemenin kararını NTV'ye değerlendiren Ceza Hukuku Uzmanı Yılmaz Yazıcıoğlu şunları söyledi: "Mahkeme olayı vahşice işlendiğine kanaat getirmiş. Yapabileceklerinin en üst sınırını uyguladılar. Bu ceza, belirli bir hapis içerdiği için Yargıtay cezayı denetleyecek. Sosyolojik ve psikolojik olarak mahkeme en üstten cezayı verdi. 18 yıl infaz kurumunda geçirmesi gerekecek, iyi halli olarak geçirirse. Daha henüz karar kesinleşmedi. Babasının beraat etmesi uygun görünüyor."