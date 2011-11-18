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Yaşam

Cem Garipoğlu 24 yıl hapse çarptırıldı!

Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u "canavarca hislerle öldürdüğü" gerekçesiyle 24 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.

18 Kasım 2011 02:00

T24 - Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u "canavarca hislerle öldürdüğü" gerekçesiyle 24 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Garipoğlu'nu en üst sınırdan cezaya çarptıran mahkeme, suçun işlenme tarihi itibarıyla yaş küçüklüğü dışında hiçbir indirim uygulamadı. Garipoğlu, "iyi halli" bir hükümlü olursa, cezasının infazında dörtte bir (6 yıl) oranında indirim yapılacak ve toplam 18 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilebilecek. Duruşmada "Oğlum affedilemez bir hata işledi. Karabulut ailesi ne dese haklıdır. Tek hatam Cem'i saklamak oldu" diyen baba Nida Garipoğlu beraat ederken anne Tülay Makbule Garipoğlu ile batan Sümerbank'ın eski sahibi amca Hayyam Garipoğlu 3'er yıl hapse çarptırıldı. 

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Davada karar öncesinde son sözleri sorulan Cem Garipoğlu "Çok üzgünüm. Hem kendi ailem hem Münevver'in ailesinden özür diliyorum. Çok pişmanım. Cezama razıyım" dedi.

Ara veren mahkeme hakimi, aradan sonra salona basın mensuplarını almadı ve kararı taraflara açıkladı.

Davanın 14 Ekim tarihli son duruşmasında savcı mütalaasını açıklamış Cem Garipoğlu'nun "Tasarlayarak, canavarca hisle adam öldürmek" suçundan 18 ile 24 yıl arasında ağır hapis cezasıyla cezalandırılmasını istemişti. Garipoğlu suç tarihinde 18 yaşından küçük olduğu için TCK'da bu tür suçlar için öngörülen "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası verilemiyor.

Cem Garipoğlu, 3 Mart 2009'da işlediği cinayetin ardından 197 gün boyunca firari olarak saklandı.


Mahkeme vahşice işlendiğine kanaat getirdi

Mahkemenin kararını NTV'ye değerlendiren Ceza Hukuku Uzmanı Yılmaz Yazıcıoğlu şunları söyledi: "Mahkeme olayı vahşice işlendiğine kanaat getirmiş. Yapabileceklerinin en üst sınırını uyguladılar. Bu ceza, belirli bir hapis içerdiği için Yargıtay cezayı denetleyecek. Sosyolojik ve psikolojik olarak mahkeme en üstten cezayı verdi. 18 yıl infaz kurumunda geçirmesi gerekecek, iyi halli olarak geçirirse. Daha henüz karar kesinleşmedi. Babasının beraat etmesi uygun görünüyor."


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