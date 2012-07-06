Cem Ersever'in 'infaz tim'i mi vardı?

Yeni Şafak gazetesi, Binbaşı Cem Ersever'e bağlı sivillerden oluşan infaz timinin listesi olduğunu iddia etti. Altında faili meçhule kurban giden Ersever'in imzasının bulunduğu "ölüm timi"nde, 21 sivilin isimleri, baba adları, doğum tarihleri ve aldıkları maaş bilgisi yer aldığı bilgisi yer aldı.

Yeni Şafak gazetesinden Kamil Maman'ın haberine göre; Türkiye'de, 1990'larda çok sayıda faili meçhul cinayetten sorumlu tutulan JİTEM'in operasyonlarda kullandığı sivil timin isim listesi ortaya çıktı. Resmi yazışma belgelerine göre, varlığı inkar edilen JİTEM'in, rütbeli askerlerin yanı sıra operasyonlarda kullanılmak üzere sivil timler de oluşturduğu anlaşılıyor. Maaş ve diğer ihtiyaçlarının Binbaşı Cem Ersever tarafından karşılandığı görülen JİTEM belgesinde 'Özel Sivil Tim'in Jandarma Asayiş Komutanı'nın emriyle kurulduğu belirtiliyor. Belgenin başında ise "Jandarma Asayiş Komutanı emri ile kurulan özel sivil timde görev alacak olan A.Kerim Babat ve ekibinin listesidir" ibaresi yer alıyor.



21 kişilik özel sivil tim



Abdulkerim Babat'ın başında olduğu JİTEM'in sivil operasyon timi listesinde 21 kişinin ismi bulunuyor. Adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi, memleketi, maaş ve imza bölümünün yer aldığı listede timde görev alan her vatandaş için Ersever'in 250 bin TL para ödediği görülüyor. Listenin altında 'Hazır bulunanlar' kısmının altında imzası bulunan Abdülkerim Babat'ın da imzası bulunuyor. "Teslim Eden" bölümünde ise 2. J. İsth. Ter. Müc. Brl. K. J. Binbaşı Cem Ersever'in imzası bulunuyor. Abdülkerim Babat'a bağlı faaliyet gösterecek olan ölüm timinde görevlendirilenlerin isimleri ise şöyle: A.Kerim Babat, Haşim Babat, Bişan Çabuk, Ferhan Çabuk, İhsan Güvercin, Yavuz Çabuk, Cindi Babat, Hurşit Babat, Mehmet Uysal, A.Kerim Uysal, Hüseyin Bilen, Mahmut Babat, Ömer Kara, Ömer Babat, Hasan Babat, Abdülmecit Babat, Sadık Babat, Mahmut Babat, Mehmet Babat, Mahmut Babat, Ömer Babat.



Özel operasyon timleri



Belgelerde ayrıca, JİTEM'in sivil operasyon timleriyle birlikte er ve erbaş kadrolarından oluşan istihbarat ve operasyon timlerinin de faaliyetleri çok net biçimde görülüyor. Dönemin Jandarma Asayiş Komutanı Korgeneral Hulusi Sayın'ın yazdığı emir yazılarında JİTEM'in er ve erbaş kadrosunda görevlendirilecek isimlerlerle birlikte verilen talimatlar yer alıyor. "Gizli" ve "Jandarma Genel Komutanlığı" başlıklı antetli belgede özel operasyon timinde görev alacak er ve erbaşların isimleri bulunuyor. Arif Doğan'ın da imzasının yer aldığı belgede Jandarma Asayiş Komutanlığı'na ait JİTEM'e iletilen talimatlar yer alıyor.



8 maddelik gizli emir



Jandarma Asayiş Komutanı'nın 1988 yılında JİTEM Grup Komutanlıkları'na gönderdiği 8 maddelik "Gizli" emirde JİTEM içinde er ve erbaşlardan oluşan istihbarat birimleriyle birlikte operasyon yapabilecek "özel bir tim"in daha kurulması da isteniyor.



Lav ve el bombası Jandarma'dan



Jandarma Asayiş Komutanlığının yazısında yer alan 5-6-7 ve 8'nci maddelerde ise erbaş ve erlerden oluşturulacak JİTEM'in özel operasyon timinin ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı ile ilgili talimatlara yer veriliyor. İşte özel operasyon timinin ihtiyaçlarıyla ilgili gönderilen emirlerin bazılarında, "Grup ve Birlik Komutanlıklarında görevlendirilmek üzere seçilen erbaş ve erlerin görevlendirme hariç her türlü iskan, iaşe ve özlük işlemleri İl J. Alay K.lıklarınca yürütülecektir. Yeni teşkil edilecek özel istihbarat ve operasyon timinin her türlü silah, mühimmat (law ve el bombası) ve teçhizat ihtiyaçları güvenlik komutanlıkları ve il J. Alay. K.lıkları'nca karşılanacaktır" deniliyor. Belgenin devamında ise özel timde görevlendirilecek 4 erbaş ve 8 erin isimleri bulunuyor. Arif Doğan'ın kontrolünde gerçekleştirilen JİTEM içindeki er ve erbaş özel timinde görev alan askerlerin hangi birliklere atandıkları da belgede ayrıntılı olarak belirtiliyor.