-CEM ERMAN'A "ALTIN KOZA" VEFASI ADANA (A.A) - 09.08.2011 - Adana'da, bu yıl 15-25 Eylül tarihleri arasında 18'incisi düzenlenecek ''Altın Koza Film Festivali''nde, ''En İyi Erkek Oyuncu'' ödülünün, önceki gün Adana'da ölen oyuncu Cem Erman anısına verileceği bildirildi. Altın Koza Film Festivali Genel Koordinatörü Ozan Aksu, yazılı açıklamasında, gerçek adı Süleyman Faik Durgun olan ve önceki gün Adana'da, birlikte yaşadığı kadının evinde ölü bulunan Cem Erman'ın adının Altın Koza'da yaşatılacağını bildirdi. Aksu, Büyükşehir Belediyesi'nce organize edilen ve bu yıl 18'incisi düzenlenecek olan festivalde, ''Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması''nda, ''En İyi Erkek Oyuncu Ödülü''nün, sinema oyuncusu Cem Erman anısına verileceğini, önerinin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zihni Aldırmaz'dan geldiğini belirtti. Açıklamada, festivalde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması sonuçlarının, 24 Eylül Cumartesi günü yapılacak ''Büyük Ödül Töreni''nde açıklanacağı kaydedildi.