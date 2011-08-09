T24 LogoT24 Logo
Yaşam

CEM ERMAN'A "ALTIN KOZA" VEFASI ADANA (A.A)

09 Ağustos 2011 14:56

-CEM ERMAN'A "ALTIN KOZA" VEFASI ADANA (A.A) - 09.08.2011 - Adana'da, bu yıl 15-25 Eylül tarihleri arasında 18'incisi düzenlenecek ''Altın Koza Film Festivali''nde, ''En İyi Erkek Oyuncu'' ödülünün, önceki gün Adana'da ölen oyuncu Cem Erman anısına verileceği bildirildi. Altın Koza Film Festivali Genel Koordinatörü Ozan Aksu, yazılı açıklamasında, gerçek adı Süleyman Faik Durgun olan ve önceki gün Adana'da, birlikte yaşadığı kadının evinde ölü bulunan Cem Erman'ın adının Altın Koza'da yaşatılacağını bildirdi. Aksu, Büyükşehir Belediyesi'nce organize edilen ve bu yıl 18'incisi düzenlenecek olan festivalde, ''Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması''nda, ''En İyi Erkek Oyuncu Ödülü''nün, sinema oyuncusu Cem Erman anısına verileceğini, önerinin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zihni Aldırmaz'dan geldiğini belirtti. Açıklamada, festivalde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması sonuçlarının, 24 Eylül Cumartesi günü yapılacak ''Büyük Ödül Töreni''nde açıklanacağı kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24