Cem Dizdar'dan Lucescu yorumu: Suların durulması için alınmış bir karar

Gazeteci ve TRTSpor yorumcusu Cem Dizdar, TFF'nin Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Mircea Lucescu tercihini "Suların durulması için alınmış bir karar" sözleriyle değerlendirdi.

72 yaşındaki Rumen çalıştırıcının, gelecek maçlar için pratik bir çözüm olduğunu söyleyen Dizdar, NTVSpor canlı yayınına bağlanarak şöyle konuştu:

Bence olması gereken böyle bir şeydi. Lucescu ya da herhangi bir yabancı olmalıydı. Ülke içerisinden bulacağımız bir hoca, münakaşa yaratacaktı. Bu tercih münakaşaların önünü kesti. Fatih Terim'in görevinin sonlandırılmasının ardından ısrarla yabancı hoca gelmesi gerektiğini vurgulamıştım.

"Huzura yönelik en iyi seçenek"

Skora dayalı bir şey değil şu anki durum. Suların durulması için alınmış bir karar. Çok zorlanacağımız maçlar var önümüzde. 'Birisinin elinde sihirli bir değnek var, geldi sorunları çözdü' gibi bir şey değil de, toplumda huzura yönelik bir seçenek olarak en iyisi gibi görünüyor.

Oynamakta pek gözü olmayan, gösteriş peşinde koşan oyuncuları oyuna katmakta deneyim sahibi bir hoca. Hedefe götürmek konusunda, oyuncuları mutlu etmek konusunda deneyimli bir hoca.

"Ukrayna maçında avantaj olacaktır"

Görevinin altından kalkması zor, önündeki maçlar kolay değil. Ülke futbolunu bilmesi avantajına olacaktır. Özellikle Ukrayna'yı iyi biliyor, Ukrayna maçındaki tercihlerinde zorlanmayacaktır.

Dünya Kupası'na katılmamız zor ancak imkansız olarak görmüyorum. Lucescu açısından söylemiyorum, en pratik çözüm gibi görünüyor bence. Ukrayna maçında ne olduğunu görelim.