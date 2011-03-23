Cem Boyner’den Kürtler, Aleviler ve insan hakları için cesur çıkış

DOĞAN AKIN

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, TÜSİAD’ın yeni Anayasa hazırlıklarına ilişkin temel ilke ve hedeflerinin açıklandığı insan hakları ve birey odaklı çalışmasında önemli bir çıkış yaptı. Boyner çalışmanın “Bu özgürlükler, Türkiye’ye uymaz, Türkiye’yi böler” reaksiyonu ile karşılaşacağını belirterek, “Eğer insan hakları, insan onuru Türkiye’nin bölünmesinden, devletten daha önemlidir diyebiliyorsanız doğru yoldayız. Bunu yapamazsanız sayın Başkan bunu kısa yoldan kesin, bu işin altından kalkamazsınız” dedi. Boyner Alevilerin durumuna ilişkin mesaj verirken, “Bütün Türkiye’nin vatandaşlarından toplanan vergilerin sadece Sünnilere hizmet vermek için dağıtılmasını” eleştirdi. Anadilinde eğitim yasağına da tepki gösteren Boyner, “Bu ülkede İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca okullar var, ama Kürtçe yok. Niye, ‘Türkiye’yi böler.’ Kendi vatandaşınıza dilini öğretmiyorsunuz” diye konuştu.





Cem Boyner bu görüşlerini, İstanbul’da yapılan TÜSİAD’ın kuruluşunun 40. yıldönümündeki ilk Yüksek İstişare Kurulu toplantısında dile getirdi. Boyner toplantıda yeni Anayasa’ya ilişkin TÜSİAD’ın yaklaşım ve hedeflerini içeren sunuşun ardından söz alarak şunları söyledi:





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“Sayın Başkan, soru için değil, iki dakikalık bir görüş için, söz istiyorum. Çok güzel bir çalışmayı sır gibi sakladınız. Tebrik ederim. Ama çok önemli bir test var kendimize sormamız gereken. Bu taslak açıklandığından bunun rezonansları çok net hissedilecek. ‘Evrensel doğrular tamam da, hocam bunlar bize uyar mı? Dört tarafımız duvarla çevrili bunlar Türkiye’ye uymaz. Özgürlükler bizi bozar. Bu kadar özgürlük bizi böler.’ Alınacak reaksiyon budur. Şimdi alınacak bu tepkilerle bunları traşlayarak mı devam edilecek, yoksa ilkelerle mi hareket edilecek? Bu önerileri traş mı edeceksiniz? Bu ülkede İngilizce, Fransızca, almanca, İtalyanca okullar var. Ama Kürtçe yok. Kendi vatandaşımıza öğretmiyoruz. Niye, ‘Türkiye’yi bölerler.’ Bu tepkilere göre, ya bu önerileri traşlayıp boşa çalışmış olacağız ya da bu ilkelere sıkı sıkı sarılacağız….

Bir başka konu, bütün Türkiye’nin vatandaşlarından topladığınız vergileri Sünnilere hizmet vermek için Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtasıyla dağıtıyorsunuz. Vergi veriyorsan hakkından da istifade edersin. Benden topladığın vergileri başkasına dağıtamazsın tarafınızı belli etmelisiniz. Çok zor bir testi daha söylemek istiyorum. İnsanların onuru, insanların hakları, ülkenin bölünmesinden devletin kendisinden daha önemlidir. Devlet insanların mutluluğu için vardır. Bunun için yaparsın bu sözleşmeyi, devlet devam etsin diye değil. Devlet beni korusun diye yaparsan sözleşmeyi. ‘Türkiye’de insanların onuru, haysiyeti, hakları bu ülkenin bölünmesinden daha önemlidir’ diyebiliyorsanız doğru yoldayız. Hayır bunu yapamazsanız sayın başkan bunu kısa yoldan kesin, bu işin altından kalkamazsınız. “

Salondan alkış Yücaoğlu’ndan teşekkür

Cem Boyner’in bu sözleri salondaki TÜSİAD üyelerinin önemli bir bölümü tarafından alkışlandı.TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Erkut yücaoğlu, Cem Boyner’in bu sözleri üzerine, eşi TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’e de esprili bir atıf yaparak karşılık verdi. Yücaoğlu, “Sayın Boyner’e tartışmaya renk kattığı için teşekkür ediyorum. Sayın Başkan'a da (Ümit Boyner) sabır diliyorum.” dedi.

Yücaoğlu’ndan sonra söz alan ve TÜSİAD’ın yeni Anayasa için yaptığı yuvarlak masa toplantılarının yöneten Prof. Ergun Özbudun, sayın Boyner’e beni çok duygulandıran görüşleri için teşekkür ediyorum. Devletin alimenfaatleri Türkiye’de her şeyden önemli tutuluyor. Dolayısıyla bu uyarınızı değerli buluyorum. Söz konusu testi ve kendi şahsım adıma konuşuyorumb geçebileceğime kaniyim” diye konuştu.