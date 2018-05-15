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Cem Adrian'dan VIP tepkisi; ön tarafta oturanları arkaya geçirdi, "İlk iki şarkı hariç konser güzeldi" dedi

"Adrian mı haklı, konsere iki kat para ödeyen VIP müşteri mi?"

15 Mayıs 2018 16:21

Ünlü müzisyen Cem Adrian şarkı söyleyeceği oturmalı ve ayakta olarak ikiye ayrılan salondaki düzene tepki gösterdi. 120 lira vererek ön tarafta oturanları ikinci şarkıyı söyledikten sonra arkaya geçiren Adrian, konser sonunda sahneden “İlk iki şarkı hariç çok güzel konserdi” demiş.

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, Adrian'ın konserinde yaşananlara ilişkin olarak bugünkü (15 Mayıs 2018) köşesinde şunları yazdı: 

VIP kalkıp gidince dedi ki: İlk iki şarkı hariç çok güzel konserdi

Cumartesi akşamı Ataşehir IF Performance Hall’de Cem Adrian’ın konseri vardı.

Masalı, oturmalı düzende seyirci başı 120 lira...
Arkada ayakta 60 lira... 
Cem Adrian dinler mi! VIP olayına ve salondaki seyirci düzenine isyan etmiş.
İkinci şarkıdan sonra arkadaki seyircileri öne çağırmış Cem Adrian.
Tabii bu duruma ön masalarda oturan VIP müşteriler isyan etmiş, iki katı para vermişler sonuçta...
Buna da tepki göstermek için bazıları kızmış ve konseri terk etmiş.
Cem Adrian oralı bile olmamış, şarkılarını ön tarafa çağırdığı seyircinin de katılımıyla söylemiş.
Konserin sonunda da sahneden “İlk iki şarkı hariç çok güzel konserdi” demiş.
Cem Adrian mı haklı, konsere iki kat para ödeyen VIP müşteri mi?
Doğrusu şuydu; Cem Adrian, salon düzenini önceden bilip buna en başında müdahale etmeliydi...

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