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Yaşam

Cem Adrian, Köy Okulları Yardım Projesi Derneği’nin kütüphane açma projesi için, TikTok'ta konser verecek

26 Şubat 2021 11:18

Müzisyen Cem Adrian; 28 Şubat Pazar akşamı saat 21.00’de ilk kez TikTok’ta konser verecek. Adrian, şarkılarını bu kez Köy Okulları Yardım Projesi Derneği’nin kütüphane açma projesine bağış kampanyası için seslendirecek.

Ünlü müzisyen Cem Adrian; TikTok’ta vereceği ilk konserde Köy Okulları Yardım Projesi Derneği için bağış toplayacak. Bağışta bulunmak isteyen kullanıcılar, TikTok hesaplarındaki bakiyelerine para yükleyerek çeşitli meblağda paraları temsil eden hediye gönderim paylaşımlarıyla, kütüphane açma projesine destek olabilecek.

Adrian’ın 28 Şubat 2021 Pazar akşamı saat 21.00’de TikTok uygulamasında vereceği konseri izlemek ve bağışta bulunmak için platforma kaydolmak yeterli olacak. 

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