Cem Adrian'dan ‘Medyasız da bir yerlere gelinebileceğinin' kanıtı mısın?" sorusuna yanıt: Yüzde bir milyon; bu açıdan tez konusuyum

Gazeteci Ayşe Arman'a konuşan, bugünlerde 'Solmayan Şarkılar' isimli bir albüm çıkaran müzisyen Cem Adrian "Sen, müzik dünyasında, ‘medyasız da bir yerlere gelinebilir’in kanıtı mısın?" sorusuna "Yüzde bir milyon; bu açıdan tez konusuyum" yanıtını verdi.

"Açıkçası hiçbir zaman medyanın beni kullanmasına izin vermedim"

armanayse.com'da yayınlanan röportajda "Medyanın yarattığını, çok hor kullandığını, zamanı geldiğinde de harcayıp bir kenara attığını defalarca gördüm" diyen Adrian, "Onlara bu fırsatı hiç vermedim. Açıkçası hiçbir zaman medyanın beni kullanmasına izin vermedim. Gerektiği yerde, kendilerini ben kullandım. Böylesi hep daha sağlıklı oldu" ifadesini kullandı.

Adrian Ayşe Arman'ın “Anti-magazinci' nasıl oldun? Daha doğrusu, bunu nasıl başardın?" sorusuna ise şu yanıt verdi;

"Bir şeyden emin ol: İstemezsen magazinde yer almazsın! “Yok canım öyle olmuyor o iş!” deme. İnan öyle. En son flaş, yüzüme Sıla’nın düğün töreninde patladı. Oraya giderken bunun olacağını bilerek gittim örneğin. Tabi ki magazinciler kapıdaydı. Ama mahalle berberimin kapısında magazinci yok! Gittiğim küçük bir kafede de… E kolumda bir model de yok. Benle ne işleri olsun ki… Ha özel hayatımı merak edip sorarlarsa da açık açık anlatırım sıkıntı yok. Ama yazabilirler mi bilemem!"

Röportajın tamamına şuradan ulaşabilirsiniz - Cem Adrian: İçinde “ÖZGÜRLÜK” ve “BAĞIMSIZLIK” olan bir hikayem olsun istedim