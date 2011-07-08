-CELUSTKA İÇİN 1 MİLYON AVRO ÖDENECEK TRABZON (A.A) - 08.07.2011 - Trabzonspor, Çek Cumhuriyeti'nin Slavia Prag takımından transfer ederek 5 yıllık anlaşma sağladığı Ondrej Celustka için 1 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. 22 yaşındaki genç futbolcu, 5 sezonda 1 milyon 725 bin avro garanti ücret ile maç başı ödemesi alacak. İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına (İMKB) gönderilen ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan açıklamaya göre, futbolcunun transferi konusunda Slavia Prag ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, buna göre kulübe oyuncunun sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon avro ödeneceği belirtildi. Açıklamada, 5 yıllık anlaşma sağlanan futbolcuya 2011-2012 sezonu için 325 bin avro garanti ücret, maç başı ise 2 bin 605 avro ödeme yapılacağı kaydedildi. Çek futbolcu, 2012-2013 sezonundan itibaren her yıl için 350 bin avro garanti ücret ve 3 bin 125 avro maç başı ödeme alacak.