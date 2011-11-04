-Çeltik müdahale alım fiyatları açıklandı ANKARA (A.A) - 04.11.2011 - Çeltik üretiminde gelinen seviyenin korunması ve üretici mağduriyeti oluşmaması için Osmancık çeşidi yüzde 60 randımanlı çeltik Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) müdahale alım fiyatı, ton başına bin 60 lira olarak belirlendi. TMO'dan yapılan yazılı açıklamada, 2011-2012 dönemi çeltik hasadının 13 Eylül tarihinde başladığı ancak, piyasa fiyatlarının bin 50 ile bin 100 lira/ton aralığında seyretmesi nedeniyle bugüne kadar çeltik müdahale alım fiyatlarını açıklama gereği duyulmadığı belirtildi. 28 Eylül'de, piyasanın depolama ihtiyacının karşılanması, talep eden üreticilere avans ödenmesi ve tüm kesimlere makbuz senedi karşılığı kredi kullanma imkanı sağlanması amacıyla geçen yıl emanet alımlarda uygulanan müdahale alım fiyatları esas alınarak emanet alım işlemlerine başlandığı ve bugüne kadar 2 bin 915 ton emanet alım yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Cari tarih itibariyle çeltik hasadı tamamlanmak üzere olmasına rağmen son günlerde piyasa fiyatları düşüş eğilimine girmiş olup bu gün itibariyle Osmancık çeşidi yüzde 60 randımanlı çeltik, piyasada bin ile bin 40 lira/ton aralığında işlem görmektedir. Bu nedenle çeltik üretiminde gelinen seviyenin korunması ve üretici mağduriyeti oluşmaması bakımından Osmancık çeşidi yüzde 60 randımanlı çeltik TMO müdahale alım fiyatı bin 60 lira/ton olarak belirlenmiştir. Bu fiyattan kanuni kesintiler ve diğer masraflar düşüldükten sonra üretici eline net bin 24 lira/ton geçecektir. Ayrıca Bakanlığımızca 100 lira/ton prim yanında, gübre, sertifikalı tohumluk, toprak analizi ve mazot desteğiyle (22 lira/ton) birlikte toplam 122 lira/ton ilave destek ödemesi yapılacaktır. Bu desteklerle birlikte üretici eline geçecek tutar yüzde 60 randımanlı Osmancık çeşidi çeltik için net bin 146 lira/tona ulaşmaktadır. 2011 yılı çeltik üretim maliyeti 826 TL/Ton olup üreticilerimiz maliyete göre yüzde 39 oranında kar sağlamış olmaktadırlar.'' -Çeltik alımlarına, 10 Kasım'da başlanacak- Buğdayda olduğu gibi çeltikte de kaliteli üretimi teşvik edildiği belirtilerek, desteklerle birlikte üreticinin eline geçen net tutarın yüzde 61 randıman için ton başına bin 154 lira ton'a, yüzde 62 randıman için ton başına bin 162 lira, yüzde 63 ve üzeri randımanlar için ton başına bin 170 liraya ulaştığına dikkat çekildi. Çeltik alımlarına, 10 Kasım'da tüm TMO işyerlerinde başlanacağı ifade edilerek, üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kayıtlı üretim miktarı kadar satabilecekleri vurgulandı. Ürün bedellerinin 1 ay içerisinde banka hesaplarına aktarılacağına işaret edilerek, anlaşmalı bankalardan alınacak ürün kartıyla ürününü teslim edenlere 15 gün içerisinde ödeme yapılacağı belirtildi. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: ''Diğer taraftan 28 Eylül'de başlanan emanet alımlara devam edilmekte olup ürününü emanete bırakan tüm kesimler açıklanan fiyat üzerinden de makbuz senedi karşılığı kredi veya talep eden üreticiler yüzde 30 avans kullanabileceklerdir. Ürünü emanete bırakan üreticilerden, ürününü TMO'dan geri çekmeleri halinde depo kira ücreti alınmayacaktır. TMO, kendisine arz edilecek çeltiğin tamamını alacak şekilde tüm hazırlıklarını tamamlamış olup, bu aşamada ürününü satmak istemeyen üreticilerimizin, ürünlerini TMO'ya emanete bırakmaları veya bekleterek gelişen piyasa şartlarına göre değerlendirmelerinin menfaatlerine olacağı düşünülmektedir.''