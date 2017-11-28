Celtics ikinci kez tökezledi

NBA'de Doğu Konferansı'nın tepesindeki ekipler Boston Celtics ile Detroit Pistons arasındaki mücadeleyi, 118-108'lik sonuçla konuk ekip Pistons kazandı.

Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip takmı Celtics'i deplasmanda deviren Pistons'ta karşılaşmayı 26 sayı 22 ribaunt 6 asist 4 top çalmayla tamamlayan Andre Drummond, 1967'de bunu başaran Wilt Chamberlain'den beri Boston deplasmanında 25 sayı, 20 ribaunt, 5 asist barajlarını geçen ilk oyuncu oldu. Pistons'ta 31 sayı, 8 ribauntla oynayan Tobias Harris ve 20 sayı, 7 asist üreten Reggie Jackson galibiyette önemli rol oynadı.

22. maçında 4. yenilgisini alan Celtics'te Marcus Smart 23 sayı, 6 asist, Kyrie Irving ise 18 sayı, 9 asistle mücadele etti.