Celtics geriden geldi



Son şampiyon Boston Celtics, Orlando Magic karşısında öne geçmeyi başardı. Celtics bir ara 14 sayı geriye düştüğü serinin 5. maçında sahadan 92-88 galip ayrılarak durumu 3-2'ye getirdi.





NBA Doğu Konferansı yarı finalinde Orlando Magic ile mücadele eden son şampiyon Boston Celtics, seride 3-2 öne geçti. Serinin 5. maçında Orlando'yu sahasında konuk eden Boston, karşılaşmayı 92-88 kazandı.



Boston Celtics'te Paul Pierce 19 sayı – 9 ribaunt – 8 asistle galibiyette büyük pay sahibi olurken, Glen Davis de 22 sayı – 7 ribauntla etkili bir performans sergiledi.



Celtics'de ayrıca Ray Allen 13 sayı, kenardan gelen Stephon Marbury 12 sayı, Kendrick Perkins 6 sayı – 11 ribaunt, Rajon Rondo da 6 sayı – 9 ribaunt – 5 asistle oynadı.



Orlando Magic'te 36,5 dakika sahada kalan milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu, takımı adına 18 sayı – 7 asist üretti.



Magic'te Rashard Lewis 19 sayı – 5 ribaunt, Rafer Alston 16 sayı – 6 asist – 5 ribaunt, Dwight Howard ise 12 sayı – 17 ribauntla oynadı.



İki takım arasındaki serinin 6. maçı 15 Mayıs Cuma günü saat 02.00'de Orlando'nun sahasında oynanacak. Bsoton Celtics bu maçı kazanması durumunda Doğu Konferansı finaline yükselecek ve Cleveland Cavaliers'ın rakibi olacak.



LAKERS SAVUNMASIYLA GÜLDÜ



Batı Konferansı'nda ise Los Angeles Lakers Houston'ı 5. maçta adeta bozguna uğrattı. Rockets'ı yaptığı agresif savunmayla yıldıran Lakers, sahadan 118-78 galip ayrıldı ve seride 3-2 öne geçti.



Rakibini %32 isabet oranında tutan ve 17 top kaybına zorlayan Lakers'da 7 oyuncu çift haneli skor üretti.



Lakers'ta Kobe Bryant 26 sayıyla en skorer oyuncu olurken, Pau Gasol 16 sayı – 13 ribaunt, Andrew Bynum 14 sayı – 6 ribaunt, Trevor Ariza 13 sayı, Jordan Farmar 12 sayı – 6 ribaunt, Lamar Odom 10 sayı – 6 ribaunt, Josh Powell da 10 sayıyla oynadı.



Houston Rockets'ta ise Luis Scola 12 sayı – 13 ribauntla double-double yaparken, Aaron Brooks 14 sayı, Von Wafer da 13 sayı kaydetti.



Los Angeles Lakers ise Houston Rockets arasındaki serinin 6. maçı 15 Mayıs Cuma günü saat 04.30'da Houston'da oynanacak. LA Lakers bu maçı da kazanırsa adını Batı finaline yazdıracak.