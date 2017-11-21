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Spor

Celtics galibiyet serisini 16 maça çıkardı

Kyrie Irving’in Celtics adına 47 sayı attığı maçta Celtics, Deplasmanda Dallas’ı mağlup etti

21 Kasım 2017 16:07

NBA’deBoston Celtics, konuk olduğu Dallas Mavericks'i uzatmalarda 110-102 yenerek galibiyet serisini 16 maça taşıdı.

Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, son çeyrekte 13 sayı geriye düştüğü ve normal süresi 96-96 biten mücadelenin ardından uzatmalardaki skorer performansının yardımıyla deplasmanda Dallas Mavericks'i 110-102 mağlup etti.

Üst üste 16'ncı kez sahadan galip ayrılarak kulüp tarihindeki en uzun dördüncü galibiyet serisini yakalayan Celtics'te Kyrie Irving 47 sayı ve 6 asistle sezonun en iyi istatistiğine ulaştı. Jaylen Brown 22 sayı ve 9 ribaunt, Jayson Tatum 15 sayıyla skora destek verdi.

Sezonun 15'inci mağlubiyetini alarak Batı Konferansı'nda son sırada yer alan Mavericks'te Harrison Barnes 31 sayı ve 6 ribaunt, Wesley Matthews 18, J.J Barea 16 sayı, Dirk Nowitzki ise 14 sayı ve 12 ribaunt ile oynadı.

 

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