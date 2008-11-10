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Spor

Celtics 2. çeyrekte!

Doğu konferansının iki iddialı ekibi Detroit Pistons ve Boston Celtics The Palace of Auburn Hills'de karşı karşıya geldi.

10 Kasım 2008 02:00


NBA'de Pazar gecesinin önemli maçında Doğu konferansının iki iddialı ekibi Detroit Pistons ve Boston Celtics The Palace of Auburn Hills'de karşı karşıya geldi. Konuk ekip, ikinci çeyrekteki 30-10'luk performansıyla bu zorlu deplasmandan 88-76 galip ayrılmasını bildi.

İlk çeyrek ve son çeyrek skorlarında rakibinin gerisinde kalan, üçüncü çeyreği ise 22-22 berabere sonuçlanan maçta Celtics'in yıldız isimleri hücumda suskun kalırken kenardan gelen Tony Allen 23 sayı, 5 ribaunt ile takımının en skorer ismi oldu. Ray Allen 17 sayı, 8 ribaunt, Rajon Rondo 13 sayı, 5 asist ile yıldızlaşan diğer Celtics oyuncuları oldu. Kevin Garnett 8 sayı, 12 ribaunt, Paul Pierce ise 7 sayı ile oynadı.

Pistons'ta Tayshaun Prince 23 sayı, 8 ribaunt, Will Bynum 11 sayı, Rasheed Wallace 10 sayı, 11 ribauntla oynarken takımın iki skorerinden Allen Iverson 10 sayı, 0/8 saha içi isabetiyle oynayan Rip Hamilton ise 3 sayıda kaldı.

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