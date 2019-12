Celtics 2. çeyrekte!

NBA'de Pazar gecesinin önemli maçında Doğu konferansının iki iddialı ekibi Detroit Pistons ve Boston Celtics The Palace of Auburn Hills'de karşı karşıya geldi. Konuk ekip, ikinci çeyrekteki 30-10'luk performansıyla bu zorlu deplasmandan 88-76 galip ayrılmasını bildi.



İlk çeyrek ve son çeyrek skorlarında rakibinin gerisinde kalan, üçüncü çeyreği ise 22-22 berabere sonuçlanan maçta Celtics'in yıldız isimleri hücumda suskun kalırken kenardan gelen Tony Allen 23 sayı, 5 ribaunt ile takımının en skorer ismi oldu. Ray Allen 17 sayı, 8 ribaunt, Rajon Rondo 13 sayı, 5 asist ile yıldızlaşan diğer Celtics oyuncuları oldu. Kevin Garnett 8 sayı, 12 ribaunt, Paul Pierce ise 7 sayı ile oynadı.



Pistons'ta Tayshaun Prince 23 sayı, 8 ribaunt, Will Bynum 11 sayı, Rasheed Wallace 10 sayı, 11 ribauntla oynarken takımın iki skorerinden Allen Iverson 10 sayı, 0/8 saha içi isabetiyle oynayan Rip Hamilton ise 3 sayıda kaldı.