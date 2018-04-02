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Spor

Celtic taraftarından Filistin bayraklı protesto

İskoçya kulübü İsrail'in 17 sivili öldürmesini protesto etti

02 Nisan 2018 17:33

İskoçya'nın köklü kulübü Celtic'te taraftarlar, İsrail'in 17 Filistinli sivili öldürmesi üzerine Ross County maçında tribünlerde Filistin bayrakları açtı. Ayrıca İskoç taraftarlar Filistin lehine sloganlar da attı.

ABD'nin Kudüs kararına da tepki göstermişlerdi

Celtic taraftarı, 10 Aralık 2017'de oynanan Hibernian maçı öncesinde de ABD Başkanı Donald Trump'ın "İsrail'in başkenti Kudüs'tür" söylemini açtıkları pankartlarla protesto etmiş ve "Kudüs Filistin'indir" sloganları atmıştı.

Celtic taraftarının Filistin'e destek vermesinin nedenini yeşil beyazlı taraftarlardan McDade şöyle anlatmıştı:

"Celtic taraftarları tarihleri boyunca tiranlığa ve baskıya karşı durmuştur. Glasgow'un doğusunda fakir göçmenler tarafından kurulan bir kulübüz. Özellikle 60'larda İrlanda'ya benzer sorunlar yaşanan Güney Afrika ve Filistin'e karşı kulüpte ve taraftarda aidiyet ve duyarlılık oluştu."

Filistinliler Celtic'in cezasını ödemek için para toplamıştı

Celtic ile Hapoel Beer-Sheva arasında 17 Ağustos 2016 yılında yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu ilk maçında, Celtic taraftarları karşılaşma öncesinde ve esnasında Filistin bayrakları açmıştı. UEFA da olayla ilgili disiplin soruşturması başlatmış ve Celtic, ciddi bir para cezasıyla karşılaşmıştı. Batı Şeria'daki Ed-Dehişa Mülteci Kampı'nda yaşayan yüzlerce Filistinli çocuk da Şampiyonlar Ligi maçında taraftarları Filistin bayrakları açan Celtic'e UEFA'nın verdiği para cezasını ödemek için harçlıklarını bağışlamıştı.

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