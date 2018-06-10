Celta Vigo'dan Galatasaray'a Emre Mor cevabı

Galatasaray, İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Celta Vigo'ya Emre Mor'un şartlarını sordu. Transfer döneminde yüksek bonservis bedellerinden kaçınmayı amaçlayan Galatasaray, genç oyuncu için kiralama önerisinde bulundu ancak İspanyol ekibi bu teklife olumlu yanıt vermedi.

Bu transfer döneminde 'sattığın kadar al' dışında Galatasaray, bonservisi yüksek oyuncuları kiralık olarak kadrosuna katmaya çalışacak. Fatih Terim'in Türk Milli Takımı'na kazandırdığı Emre Mor'un kiralama şartları soruldu ancak kulübü Celta Vigo olumsuz yanıt verdi. Emre'ye 14 milyon Euro yatırım yapan İspanyollar, 20 yaşındaki oyuncunun kiralık değil 10 milyon üzeri bir teklifle satılacağını bildirdi.