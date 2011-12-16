Çellonun prensi ölümünden iki gün önce bedelli için mektup yazmış



T24 - Geçtiğimiz 1 Aralık’ta kalp krizi sonucu 28 yaşında hayata veda eden çellist Benyamin Sönmez’in, vefatından iki gün önce Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Tayyip Erdoğan ve parlamenterlere hitaben bir mektup yazdığı ortaya çıktı.





Annesi Fatma Sönmez’in Hürriyet’e ilettiği bedelli askerlikle ilgili mektupta genç çellist, kariyeri açısından önemli bir aşamanın eşiğinde yaşadığı sorunu anlatıyor, 30 yaş sınırının yeniden gözden geçirilmesini talep ediyor.



Fatma Sönmez, oğlunun yurtdışında aldığı konservatuvar diplomasına Türkiye’de denklik verilmediği için ciddi bir stres yaşadığını, önemli bir burs kazandığı dönemde bedelli askerlik fırsatını kaçırmasıyla kalp krizinin tetiklendiğini söyledi. Ölümünden iki gün önce yazıp, kendisine elektronik postayla ilettiği metni, oğlunun isteği doğrultusunda ilgili kişilere gönderdiğini belirtti. Sönmez “Oğlumun yüreği bu baskıya dayanamadı, onu kaybettik. Benzer durumdaki gençlere dikkat çekmek için mektubun bilinmesini istiyorum” dedi.





Hakkımı istiyorum

Başbakan bizi sevindirmişti

Dünya sahnelerinde konserler veren bir çello sanatçısıyım. Mesleğimi uluslararası arenada yapmama büyük derecede engel olan ve beni oldukça rahatsız eden askerlik meselesiyle karşı karşıyayım. Sayın Başbakan 22 Kasım’daki gurup toplantısında bedelli askerlik konusunda açıklama yaptı.



Ben 16 Ocak 1983 doğumluyum ve bedelli hakkımı 1 yaştan kaybettim. Sayın Başbakan bedelliyi açıklamadan önce bir konuşma yaptı ve o konuşmasında şunları söyledi: “Yurtdışında Türkiye’nin vizyonunu gerek sanat ve gerek diğer dallarda başarılı bir şekilde tanıtan vatandaşlarımızın olduğunu görmek bizleri oldukça mutlu etmektedir.” Bu sözlerle sanatçıları sevindirdi ve şaşırttı. Fakat bedelli açıklamasında bu kişiler hakkında hiçbir açıklama yapmadı ve “bedelli 30 yaş olacak” diyerek konuyu kapattı.





Zaten askerim

Konserlerim ve sahne yaşamım arasında sürekli tedirginlik yaşayacak halde dünya sahnelerine çıkıyorum ve bunu Türk kimliğimle yapıyorum. Fakat şu anda sırf bedelli yaşı 30 olarak görüldü diye ben bütün kariyer planlarımı değiştirmek zorunda kalacağım. Kariyerime son verip yurtdışında en az 4 yıl işçi olarak çalışmak zorunda kalacağım. Bu da benim bütün müzik hayatımı, iş planlarımı ve geleceğimi alt üst edecektir.



Türkiye dışında dünyanın hiçbir ülkesinde uluslararası çaptaki bir sanatçının eline silah verilip askere gönderilmez.



Ben zaten askerim. Hergün 7 - 8 saat enstürümanıma çalışarak, Türkiye’nin vizyonunu dünya sahnelerinde tanıtarak vatani hizmetimi yerine getiriyorum. Sırf askerlik yüzünden vatanımı terk edip başka ülkelere muhtaç bir vatandaş olmak istemiyorum. Bu başarılarımı Türk kimliğimle devam ettirmek bana gurur veriyor.





Tek zenginliğim yeteneğim



Ben emekli bir işçinin oğluyum. Bu bugünlere büyük zorluklarla, tek başıma, tırnaklarımla kazıyarak geldim. Zengin değilim. En büyük zenginliğim şu anda dünyanın en yetenekli çello sanatçıları arasında gösterilmem. Bu güne kadar eğitimim ve kariyerim için devletimden en ufak bir destek görmedim. Fakat ilk defa şimdi mağdur olduğum bu konuda destek bekliyorum.



Ben bireysel amaçları olan bir sanatçı değilim, Türk halkının sanatçısıyım. Sadaka veya kıyak değil, hakkımı istiyorum. Yetkililerden destek bekliyorum. TBMM’ye olan güvenimin sarsılmayacağını düşünerek, ben ve benim gibi binlerce gencin mağdur olduğu bu konunun yeniden gözden geçirilmesini arz ediyorum. Yasanın, 1999 yılındaki gibi 28 yaşından gün almış vatandaşları da kapsayacak şekilde, ödenecek miktarın makul ve sosyo-ekonomik koşullar gözetilerek yeniden gözden geçirilmesini talep ediyorum.





Sıra dışı yetenek



20’nci yüzyılın en önemli çellistlerinden Mistislav Rostropoviç’in “kuşağının önde gelen viyolonselcilerinden, tartışılmaz yetenek” dediği Sönmez, 14 yaşında Ankara Devlet Konservatuvarı’na girdi. Daha sonra ünlü çellist Natalia Gutman’ın desteğiyle öğrenimine Moskova Konservatuvarı’nda devam etti. 2006’da Mistislav Rostropoviç’in onuruna düzenlenen Adam Viyolonsel Yarışması’nda ‘En İyi Boccherini’ ödülünü kazandı. Kısa süre önce Anne Sophie Mutter Vakfı’nın ‘Sıradışı Yetenekli Virtüözleri Destekleme Programı’na kabul edilen sanatçı, 29 Ekim’de Viyana’da ünlü kemancı Mutter’le bir konser vermişti. Almanya’ya gitmeye hazırlanıyordu.









