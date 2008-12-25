Çelişkili tavırlar çocukları çıkmaza sürükleyebilir

Çocuğun gelişim aşamalarından uygun bir şekilde geçmesi ve yaşına uygun eğitim almasında anne ve babanın yaklaşımları ve çocuğu yönlendirmelerinin önemli olduğu bildirildi.



Anne ve babanın kişilik yapıları, yetiştirilme tarzları, anlayışları ve farklılıkları olacağına dikkat çeken uzmanlar, "Bu durum çocuğun yetişme ve zekâ gelişiminde olumlu yönde katkılar sağlayabileceği gibi farklı yaklaşımlar da çocukların psikolojik gelişiminde büyük sıkıntılar oluşturabilmektedir." uyarısında bulunuyor.



Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nden Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi Selda Aydın Zaman gazetesine yaptığı açıklamada, bir annenin aşırı hoşgörülü, babanın ise aşırı disiplinli olması durumunda çocuğun hareketleri, konuşması ve tüm davranışlarının iki farklı kutup tarafından yönlendirilmeye çalışılacağı için çocukta davranış ve bazı psikolojik sorunlar yaşanabileceğini vurguladı. Babanın koyduğu kuralları annenin bozması veya annenin hoşgörü gösterdiği bir davranışa babanın karşı koymasının çocuğu kararsız, çekingen, çelişkili ve tutarsız bir şekilde davranmaya iteceğine dikkat çeken Aydın, "Çünkü çocuk, gelişimini ve davranışlarını anne babasından aldığı olumlu ve olumsuz uyarılar ile şekillenmektedir." dedi. Anne ve babaların mümkün olduğu kadar birbirlerini desteklemeleri, tutarsız davranmamaları, çocuğun yanında birbirlerinin uygulamalarını eleştirmemeleri ve ortak kararlar vermeleri gerektiğini kaydeden Selda Aydın, bazı görüş farklılıkları olsa da çocuğun olmadığı zamanlarda konuşarak ortak karar verilmesini tavsiye etti. Aydın, "Çocuğun sağlıklı gelişmesinde anne ve babaların birlikte, çelişkisiz ve tutarlı olmaları çok önemlidir. Aksi takdirde bu farklılıklar çocuk tarafından kullanılabilir." dedi.

