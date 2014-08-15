Celine Dion, kanser hastası kocası icin kariyerini askıya aldı

Kanadalı şarkıcı Céline Dion, kariyerini süresiz olarak askıya aldığını ilan etti. Kanser hastası eşinin yanında olmak için bu kararı verdiğini söyleyen ünlü sanatçı, artık sadece ailesine vakit ayırmak istediğini açıkladı.

Kanadalı şarkıcı Céline Dion, resmî internet sitesinden yaptığı açıklamada müzik kariyerini süresiz olarak askıya aldığını açıkladı.

Kanser tedavisi gören eşinin yanında olmak için bütün performanslarını iptal eden 46 yaşındaki sanatçı, artık ailesine vakit ayırmak istediğini açıkladı.

Son olarak Las Vegas’taki konserlerini iptal eden sanatçının sonbaharda vermeyi planladığı Asya turnesi de aynı kaderi paylaştı.

Her şeyin başı aile

Dion internet sitesindeki açıklamasında “Benim için çok zor zamanlar, eşim bu hastalıkla boğuşurken, bir yandan yoğun konser programına uymak ve üç çocuk büyütmek mümkün değil” diyor ve ekliyor “Bütün gücümü eşimin iyileşmesine yardım ederek harcamak, tüm zamanımı ona ve çocuklarıma ayırmak istiyorum.” Sanatçı ayrıca tüm hayranlarından özür dileyerek bu zamana kadar gösterdikleri sevgi ve destek için teşekkür etti.

Şarkıcının hem eşi hem de menajeri olan Rene Angelil, geçen Aralık ayında kanser tümörü ameliyatı olmuştu. Sanatçının kendisi de bir süredir, boğaz kaslarındaki iltihaplanmadan ötürü sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.