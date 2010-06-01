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Celine Dion ikiz bekliyor

Altıncı kez tüp bebek denemesi yapan Celine Dion, ikiz bebeklere hamile.

01 Haziran 2010 03:00

T24 - Altıncı kez tüp bebek denemesi yapan Celine Dion, ikiz bebeklere hamile.

68 yaşındaki menajeri Rene Angelil’le evli olan 42 yaşındaki Kanadalı şarkıcının Rene-Charles adlı, dokuz yaşında bir oğlu var. Ünlü şarkıcı bu kez şansını artırmak için akupunktur da yaptırmıştı. Haber, Dion’un sözcüsü Kim Jakwerth tarafından magazin sitesi People.com’da doğrulandı. Sanatçının eşi Rene Angelil de siteye çok mutlu olduklarını söyledi ve “Celine bir bebek bekliyordu, sonra çifte armağan aldığımızı öğrendik” dedi. Dion’un hamile olduğu geçen ağustosta da söylenmişti ama sanatçının sözcüsü Kasım 2009’da bu hamileliğin başarısız olduğu haberini verdi. Şarkıcı ailesini genişletmek istediğini hiçbir zaman gizlemiyordu ancak Angelil’in kanserle mücadelesi, çiftin başka çocukları olup olamayacağına dair şüphe yarattı. Dion, hamile kalmak için altı yıl süren tüp bebek tedavisinden sonra anne olacak.

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