-CELİL'DEN İHANET İDDİALARINA YALANLAMA BİNGAZİ (A.A) - 30.07.2011 - Libya'da muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçiş Konseyi'nin Başkanı Mustafa Abdül Celil, muhaliflerin askeri komutanı Abdül Fettah Yunus'un hakkındaki suçlamalar sebebiyle tutuklandığını ve güvenli bir yere götürülürken öldürüldüğünü söyledi. Celil, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yunus'un ihanet ettiği için öldürüldüğü yolundaki haberleri yalanlarken, olayla ilgili soruşturmanın hala tamamlanmadığını ancak öldüren kişilerin belirlendiğini bildirdi. Yunus'un cesedi perşembe günü, isyancıların fiili başkenti Bingazi'nin dış kesiminde, yakın yardımcısı iki albayın cesediyle birlikte bulunmuştu. Görgü tanıkları, Yunus'un kendisini ihanet şüphesiyle gözaltına alan muhalifler tarafından öldürüldüğünü söylemişlerdi.