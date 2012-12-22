Çelik'ten, Pavey'e 'tweet' özrü!

Malatya AKP İl Gençlik Kolları MYK Üyesi Melik Birgin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Şafak Pavey'e, "Allah bir bacağını almış, hala küfürden uyanmazsın. Nedir bu inatçılık!" diyen bir tweet attı. Birgin'in tweeti sosyal medyada büyük tepki çekti. Konuyla ilgili tepkilerin büyümesi üzerine AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik Twitter üzerinden bir açıklama yaparak Birgin'in AKP üyeliğinden ihraç edileceğini duyurdu ve Birgin AKP üyesi olduğu için Pavey'den özür diledi.

Yaşanan olayın ardından Pavey, Başbakan Erdoğan'a mektup yazarak Birgin'in görevden alınmasını istedi. Bunun üzerine AKP Genel Başkan Yardımcısı Çelik, Pavey'e atılan tweet mesajıyla ilgili Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Çelik, ilgili şahsın partiden ihraç edileceğini belirterek şunları söyledi:

"CHP İst. Mv. Sayın Şafak Pavey'e atılan bir tweet hepimizin midesini bulandırdı.Tweeti atan kişi Ak Parti Malatya Gnç. Kol. MYK üyesi değil. Bu kişinin partimizin hiçbir kurulunda bir görevi ve üyeliği mevcut değildir. Sadece sıradan bir parti üyesidir. İlgili arkadaşlarımızla görüştük, üyelikten de ihraç edilecektir. Kişinin konumu ne olursa olsun, yapılan şey, densizce ve terbiyesizcedir. Adı geçen şahıs, umarım ki Sayın Pavey'den bizzat özür diler. Ancak kişi, bir AK Parti üyesi olduğu için ben Sayın Pavey'den özür diliyorum."

Pavey, "Kaos Ayrımcılığa Karşı Konferans" konuşmasında da Birgin'in tweetine yanıt verdi. Pavey konuşmasında şunları söyledi: "Engelli biri olarak obur bir hevesle sürdürülen aşağılamalara alışkınım ama resmi olanıyla bir tweet üstünden karşılaştım. Malatya AKP Gençlik Kolları MYK üyesi Melik Birgin bana şu tweeti gönderdi: “Allah bir bacağını almış, hala küfürden uyanmazsın, nedir bu inatçılık!

Hayatımda hiç görmediğim birinin, küfür uykusuna devam ettiğimi söyleyebilecek cüreti bulabilmesi, muhtemelen bunu söylemiş olmasından kazandığı sosyal itibardır. Ancak bu sosyal destek kendisine ilahi günahları, bedensel cezayla tehdit edebileceği kibri verebilir. Bu arada Tanrıya şükür ki, bu itibarı paylaşmıyoruz.

Midemi bulandıran, sözlerden tüten ağır nefret kokusu değil. Beni ürküten nefretle yaşayanların, kendi yaptıklarının doğru olduklarına inanmaları. İslam’a karşı nefret suçu için BM'ye başvurmayı planlayan hükümetin yerel bir üyesinin bu küstah tweeti toplu bir yaklaşımı da ele veriyor. Çünkü hala resmi görevine devam edebiliyor. Ortadoğu’da toplum, yaygın davranışları için kanunu deği kültürü referans alıyor. Bizde kanun, kulların Tanrı’nın emrettiği düzeni bozan yapısı olarak algılanıyor. Bu nedenle sosyal alanda direnç çok güçlü.

Küresel olarak nefret suçu olarak tanımlanmış tutumlar, kültürel olarak insanlık erdemi olarak ödüllendiriliyor. Nefret suçlarının tasfiye edilmesinin önünde duran keskin bariyer bu. Ceza ve ödül değerlerindeki ters algı."



