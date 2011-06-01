-ÇELİK'TEN KILIÇDAROĞLU'NA: HANGİ TAVİZİ VERECEKSİN ADANA (A.A) - 31.05.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, ''Kılıçdaroğlu'na soruyorum. İsrail 9 kardeşimizi şehit etmişken, onların kanı yerdeyken sen İsrail ile ilişkileri nasıl düzelteceksin, hangi tavizi vereceksin'' dedi. Çelik, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı beldesinde yaptığı açık hava toplantısındaki konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere'deki konuşmasında, AK Parti hükümetinin İsrail ile ilişkileri bozduğunu ve kendisinin düzelteceğini söylediğini ifade etti. Çocuklar için çikolata, süt ve bisküvinin Gazze'ye giremediğini bunun üzerine bir grup gönüllünün Gazze'ye yola çıktığını belirten Çelik, İsrail'in bu kişilere yönelik olarak uluslararası sularda katliam gerçekleştirdiğini ifade ederek şunları söyledi: ''En temel ihtiyaç maddeleri Gazze'ye giremiyordu. Şimdi ambargo altındaki bir yere çocuklar için çikolata bisküvi sokulması, ekmek su gitmesi, oraya silah sokulması anlamına mı gelir? Hayır. Bir grup gönüllü dünyanın çeşitli yerlerinde toplandılar dediler ki (biz Gazze'ye ambargo altındaki Filistinli kardeşlerimize temel ihtiyaç maddeleri götüreceğiz) ve yola çıktılar. Daha İsrail karasularına girmemişler, uluslararası sularda iken İsrail komandoları eşkıya baskını yaparak, bir katliam gerçekleştirdiler ve bu çocukları öldürdüler. 9 şehit verdik. Oradaki genç kardeşimiz Furkan'ın otopsi raporlarına göre, bu raporları Başbakanımız ABD Başkanı Obama'ya da verdi, Furkan'ın yediği kurşunlar 30 santimetre ya da 1 metre mesafeden sıkıldı. Şimdi bunun adı literatürde infazdır, katliamdır. Türkiye bu konuda yüzde 100 haklıdır. BM İnsan Hakları Konseyi bile İsrail'i bu hunharca eyleminden dolayı kınamıştır. Türkiye-İsrail ilişkilerini Türkiye mi bozmuş, yoksa 9 kardeşimizi öldüren İsrail mi bozmuştur. Kılıçdaroğlu'na soruyorum. İsrail 9 kardeşimizi şehit etmişken, onların kanı yerdeyken sen İsrail ile ilişkileri nasıl düzelteceksin, hangi tavizi vereceksin. Türkiye'nin İsrail halkı ya da devletine düşmanlığı yoktur. Bu katliamı gerçekleştiren İsrail hükümetinden hesap soruyoruz. Özür ve tazminat ortaya konmadıkça da ilişkilerimizin düzelmeyeceğini söylüyoruz.'' Kılıçdaroğlu'na bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak tavsiyede bulunduğunu ifade eden Çelik, ''Zalimle yol yürürsen, o zalim yarın sana musallat olur. İktidar olup olmamak önemli değil. Mazlumdan yana ol, haktan, hukuktan, şehitlerden yana ol. Zalime selam çakma. İsrail'e selam çakma'' dedi. Çelik, 8,5 yılda onlarca darbe teşebbüsünün, Başbakan Erdoğan'ın, hükümetin ve AK Parti'nin dirayeti sayesinde ters yüz edildiğini de belirterek, ''Şimdiye kadar şapkasını alıp gidenler, asker düdük çaldığı zaman esas duruşa geçenler, postal sesi duyduğu zaman uykusu kaçanlar, CHP'ye akıl hocalığı yapıyorlar. Ama AK Parti'nin tek bir akıl hocası var. O da sizsiniz. Sizden başka akıl hocamız, yol arkadaşımız yok'' diye konuştu. -MHP, CHP VE BDP İŞBİRLİĞİ- MHP ve CHP'nin, darbe yapmak üzere Fatih Camisi'ni bombalamaktan, vatandaşa silah çekmeye, Yunanistan'la savaş çıkarmaktan, çeşitli yerlerde kaos planları yürürlüğe koymaya kadar birçok tezgahın içinde olanları ortak bir iradeyle Meclise taşımaya çalıştıklarını söyleyen Çelik, şöyle devam etti: ''CHP bunları meclise taşımaya kalkarken, tutuyor BDP, Kürt sorununun sebebi olan, Kürt sorununun arkasındaki her türlü eziyetin, yanlış uygulamanın sebebi olan CHP zihniyetine bugün selam çakıyor. (CHP ile koalisyon yapabiliriz) diyorlar. Bunların derdi başkadır. Bunlar demokrasiyi sevmiyorlar. Demokrasi gelirse, vatandaşların sorunu çözülürse, bunların varlık sebebi ortadan kalkacak. Bunlar kendi varlıklarını idame ettirmenin yolu olarak bu sorunların devam etmesini görüyorlar.'' Bugün Hopa'da Başbakan Erdoğan'ın içinde bulunduğu aracın saldırıya uğradığını anımsatan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Siz bunlardan herhangi bir geçmiş olsun mesajı duydunuz mu. Bizim Adana'da seçim bürolarımıza bombalar atıldı. Bunlardan geçmiş olsun mesajı duydunuz mu? Bunu demedikleri gibi, bunlarla kol kola girmiş olan MHP'liler, neredeyse onları aklama çabasına giriyorlar, başka adresleri gösteriyorlar. Bu tezgahı iyi göreceksiniz. Çok açık söylüyoruz. Şu anda milletten yana olan AK Parti ve onun karşısında olan diğer partiler seçime giriyorlar. Çünkü bunlar askeri vesayetin yanındalar, yargı vesayetinin yanındalar. Millet iradesinin üstünde hangi irade söz sahibi olmaya çalışıyorsa, AK Parti onlarla mücadele ediyor ama bunlar AK Partiyle mücadele ediyorlar.''