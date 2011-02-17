Çelik'ten, ABD'li Büyükelçi'ye:Sınırı aşma

T24 - ABD’nin Ankara Büyükelçisi Francis J. Ricciardone’nin Odatv ile ilgili sözlerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, “Elçilerin kendilerine çizilen sınırı aşma yetkisi yoktur” diye tepki gösterdi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Francis Joseph Ricciardone’nin açıklamalarını değerlendirirken, “Elbette büyükelçiler bizim içişlerimize karışamazlar, bizim iç politikamızı dizayn edemezler. Bu konuda kendilerine biçilmiş olan bir alan vardır, çizilmiş olan bir sınır vardır” dedi.



Parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Çelik, Ricciardone’nin açıklamalarının sorulması üzerine, “Elbette büyükelçiler bizim içişlerimize karışamazlar, bizim iç politikamızı dizayn edemezler. Bu konuda kendilerine biçilmiş olan bir alan vardır, çizilmiş olan bir sınır vardır. Bu sınırda, ABD büyükelçisi de olsa, Rusya büyükelçisi de olsa hangi büyükelçi olursa olsun orada durmak zorundadır”diye konuştu. Çelik, bir diğer gazetecinin aynı konuda soru yöneltmesi üzerine de şunları söyledi:





Niye soruyorsunuz?



“Bizde şöyle bir alışkanlık vardır; yerli yersiz, olur olmaz birine soru soruyorsunuz oradan da bir cevap gelince de bu sefer o adam niye cevap verdi? Peki siz niye soruyorsunuz? Yani bu işle ilgili olmayan insanlara niye bunu soruyorsunuz?



Türkiye Cumhuriyeti Devleti bağımsız bir ülkedir, yargısı da bağımsızdır. Sayın Başbakanı, Sayın Cumhurbaşkanı dahil, bizim yargımıza bu manada telkinde de bulunmamalı, yasal olarak hukuk devleti mantığı gereği esasen böyle bir şey de yapmaya yetkileri de hakları da yoktur, başbakan da olsa cumhurbaşkanı da olsa, genelkurmay başkanı da olsa... Kaldı ki yabancı misyon şeflerinin böyle bir yetkisi elbette yoktur ama eğer onların bir yorum yapmasını istemiyorsanız, siz de olur olmaz yerde mikrofonu uzatıp soru sormamalısınız bence.”





Yayınlardan etkilenmiş!



Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da, Ricciardone’ye yanıt verirken, “Benimle olan görüşmesinde, Türkiye’nin demokratikleşmesi konusunda atılan adımları övgüyle karşıladıklarını ifade etmişti. Şüphesiz gazetedeki televizyonlardaki yayınlardan etkilenmiş olabilir” dedi.



Gazetecilerin suç teşkil eden faaliyetlerinin yargıyı ilgilendirdiğini belirten Arınç, “Belki bu ayrıntıyı görmesi için Sayın Büyükelçi’nin biraz daha görev yapması lazım” diye konuştu. Arınç,”Herhalde kendisini etkilemiş olamam, çünkü bunları hiç konuşmadık. Benimle olan görüşmesinde Türkiye’nin demokratikleşmesi konusunda atılan adımları övgüyle karşıladıklarını ifade etmişti. Şüphesiz gazetedeki, televizyonlardaki yayınlardan etkilenmiş olabilir. Biz gazetecilerin kendi sahalarında ve alanlarında yaptığı işlerden dolayı kesinlikle suçlanmamalarını, cezaevine girmemelerini, haklarında dava açılmamasını arzu ediyoruz”dedi.





NE DEMİŞTİ?



ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi Francis Joseph Ricciardone gündeme ilişkin şu açıklamalarda bulunmuştu:



ODATV’YE BASKIN: Türkiye’de demokrasinin gelişmesi çok önemli. Bu bölgede demokrasi ABD için temel önemdedir. Demokrasi için bazı temel koşullar var. Birincisi olarak medya özgürlüğüdür. Medyanın, basının özgür olması demokrasının olmazsa olmaz şartıdır. Eleştirel de olsa basın özgür olmalıdır. Odatv ile ilgili suçlamaların detaylarını bilmiyorum. Türk halkı özgür basın istiyor tıpkı ABD’de olduğu gibi. Biz de özgür basını destekliyoruz. Türkiye’de hükümet de özgür basını desteklediğini söylüyor. Bir taraftan özgür basından söz ediliyor diğer taraftan gazeteciler nasıl gözaltına alınıyor, bunu anlamıyoruz. Gözaltılarla ilgili suçlamalar nedir, bunu bilmiyoruz.



YARGI ÖZGÜR OLMALI: Demokrasinin bir diğer olmazsa olmaz şartı özgür ve bağımsız yargıdır.



BALYOZ OPERASYONU: Konuyu yakından takip ediyoruz. Demokrasi için önemli suçlamalardan söz ediliyor ancak suçlamalar nedir tam olarak bilmiyoruz. Biz masumiyet karinesinin unutulmaması gerektiğine inanıyoruz.