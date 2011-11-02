-Çelik: Kamuda ücret dengesizliğini kaldırıyoruz ANKARA (A.A) - 02.11.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, aynı unvan ve aynı kadroda olmalarına rağmen kamuda farklı ücret alanlar arasındaki dengesizliği ortadan kaldıracaklarını belirterek, çalışmanın, Kanun Hükmünde Kararname olarak bugün ya da yarın çıkabileceğini bildirdi. Çelik, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu'yu ziyaret etti. Bakan Çelik, ziyaretteki konuşmasında, göreve geldiğinde Gündoğdu'nun kendisine ziyarette bulunduğunu anımsatarak, yoğun gündemi nedeniyle iadeiziyarette bulunduğunu söyledi. Bu süreçte özellikle 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile ilgili konfederasyonlarla sık sık bir araya geldiklerini hatırlatan Çelik, konfederasyonlarla mümkün mertebe en üst düzeyde uzlaşma sağlayarak, toplu sözleşme konusuyla ilgili önemli bir adım atıldığını kaydetti. Konfederasyonların bu süreçte yüzde yüz tatmin olmadığını daha önce de söylediğini anımsatan Çelik, konunun Meclis komisyonlarında ve genel kurul aşamasında da görüşüleceğini, taleplerin bu şekilde bir daha ele alınacağını belirtti. Çelik, ''İnanıyorum ki en üst düzeyde mutabakatla, bu yasa tasarısının yasalaşmasını gerçekleştireceğiz ve bu yıl içerisinde de toplu sözleşme masasına birlikte oturma imkanını elde etmiş olacağız'' dedi. Gündoğdu da 4688 sayılı yasada yapılacak değişikliğe ilişkin itirazlarını dile getirdi. Söz konusu yasa tasarısıyla ilgili yüzde 80 oranında uzlaşma sağlandığını ancak Emniyet Genel Müdürlüğü, Genelkurmay Başkanlığı, Meclis ve Köşk'ün memurlarına sendikalı olma hakkı tanınmamasını tasarının en önemli eksikliği olarak değerlendiren Gündoğdu, hükümetle toplu sözleşme yetkisinin en çok üyeye sahip konfederasyonda olmasına karşın, anlaşma sağlanamaması durumunda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvuru hakkının diğer konfederasyonlara da açılmasını eleştirdi. Gündoğdu, ''Sayın Bakanımız da sanki bir hoşgörü oluşsun diye diğer arkadaşlarımıza destek vermiş gözüküyor. Bunun da mecliste düzeltilmesini bekliyoruz'' dedi. Eşit işe eşit ücret uygulamasına yönelik bir düzenleme yapılacağına ilişkin duyum aldıklarını belirten Gündoğdu, ''Kanun Hükmünde Kararnameleri sevmediklerini'' ifade ederek, nasıl bir düzenleme yapılacağını sordu. Bakan Çelik, toplumun önemli kesimlerini ilgilendiren konularda yasal düzenleme yapmanın zor olduğunu ifade ederek, 4688 sayılı yasaya ilişkin görüşmelerde mümkün olduğunca konfederasyonlar arasındaki ortak yönleri bulmaya çalıştıklarını anlattı. Çelik, ''Biz Çalışma Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Maliye, Başbakanlık, birlikte bir çalışmayı gerçekleştirdik. Takdir tabii Başbakanlıkta KHK şeklinde yayımlanırsa bu akşam veya en geç yarın yayımlanması gerekiyor ama yasa olarak gelecekse de o takdiri Başbakanlık değerlendirip kullanacak. Aynı unvan ve aynı kadroda olmalarına rağmen kamuda farklı ücret alanlar arasındaki bu dengesizliği ortadan kaldırıyoruz bu son derece önemli'' diye konuştu. Bakan Çelik, düzenlemeyle yönetici kademelerinde de eşitlik sağlanacağını belirterek, taşrada il müdürleri düzeyindeki farklılıkları İstanbul, Ankara, İzmir, büyükşehirler ve büyükşehir dışındaki kentler olmak üzere 3 kademe olarak değerlendirdiklerini söyledi. Çelik, şöyle konuştu: ''Önümüzdeki dönem ağırlıklı kamu yönetimimiz kariyer uzmanlığı üzerine bina edilecek. Kariyer ve mesleğe dayalı bir yapı öne çıkacak. Bu çerçevede de uzman, uzman yardımcıları arasında yaşanan kaosun olduğunu hepimiz biliyoruz. Böylece sistem uzman eleman üzerine bina edileceğine göre bunun taban ve tavan ücretlerini belirliyoruz ve yeni başlayacak olanlar bu taban ücretten başlayacaklar. Tabanın altındakiler taban ücrete taşınacak böylece bundan sonra kazanılmış haklar da korunarak önümüzdeki süreç içinde bu eşitsizliklerden arınmış bir personel rejimine geçmiş bulunuyoruz.'' Bakan Çelik, 657 sayılı devlet memurları yasasının da sosyal taraflarla tüm içeriği konuşularak çağa uygun hale getirileceğine olan inancını dile getirdi. Gündoğdu, bunun üzerine, iş güvencesine dokundurtmamak kaydıyla her türlü konuyu görüşebileceklerini ifade etti. Bir gazetecinin ''Ücretlerde eşitliği sağlarken birçok kişinin ücretleri düşecek. Tepki olur mu?'' sorusuna Çelik, ''Nasıl düşecek? Bizde öyle bir veri olmadı bugüne kadar. Unvana göre kurumlar arasındaki farklar ortadan kalkacak. Kayıp söz konusu değil. Aksine eşitlemede kamunun ciddi bir katkısı da olacak. İlave bir yük söz konusu'' yanıtını verdi.