Çelik: YGS'de 'harem selamlık uygulama' da acemiliktir

T24- YGS'de çıkan şifrelerin ardından açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Eyüp Silahtarağa İlköğretim Okulu'nda sınava giren tüm adayların kız olması hakkında "Bu yönüyle ÖSYM'yi ben de eleştiriyorum" dedi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir de okulların kapasite yetersizliği nedeniyle Eyüp'teki dahil 17 okula sadece kız adayların yerleştirilmesini "bazı adayların başka yerlere kaydırılması gerekiyor. ne yaparsınız? Erkek öğrencileri gönderirsiniz" sözleriyle açıkladı.









AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, dün yaptığı açıklamada Eyüp Silahtarağa İlköğretim Okulu'nda sınava giren tüm adayların kız olmasına da değindi. Çelik, "Bir başka acemilikten daha söz etmek istiyorum. Bu yönüyle ÖSYM'yi ben de eleştiriyorum. Eyüp'te sınava girecek olan 70 bin öğrenci potansiyeli var. 40 bin kişilik de sınava girilebilecek salon var. 30 bin kişinin Eyüp dışında sınava girmesi gerekiyor. Bu daha önce başka illerde de yaşandı. Eğer birileri kendi oturduğu mekanın dışında bir yerde sınava girecekse bu kızlar olmasın, erkekler olsun. Kızlara pozitif ayrımcılık uygulamak adına sisteme verilen komutta önce kızları yerleştir şeklinde bir komut verilmiş. Bilgisayarlara ne deseniz onu yapar. Bilgisayarlar zannedildiği kadar akıllı falan değil. Bilgisayarlar aptaldır. Ne derseniz onu yapar. 17 okulun tamamına kız yerleştirilmiş'' dedi.

Türban ağırlıklı kız salonları



Fikret Bila'nın Milliyet gazetesindeki köşesinde yayımlanan (7 Nisan 2011) ilgili bölüm de şöyle:

"Ali Hoca’nın bazı salonlarda çoğunluğu türbanlı sadece kız adayların sınava girmesine ilişkin “harem-selamlık” uygulaması mı anlamı taşıyan soruya verdiği yanıt, şifre iddialarına ilişkin yanıtlarından daha az inandırıcı geldi:

- Bir bölgede 70 bin aday var. Ama sınav yapılacak salonlardaki sıra sayısı 40 bin. Bu durumda bazı adayların başka yerlere kaydırılması gerekiyor. Bilgisayar programı maalesef İstanbul’la Mardin’i ayırmıyor. Bir yerden bir yere gitmek söz konusu. Mardin’de ilden bir ilçeye aday aktarırken ne yaparsınız? Erkek öğrencileri gönderirsiniz."