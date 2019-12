-Çelik: Türkiye kardeşliğini ortaya koydu ANKARA (A.A) - 31.10.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, ''Türk ve Kürt ırkçılarına rağmen, ötekileştiricilere, bozgunculara, fitnecilere, mezar soyguncularına ve leş kargalarına rağmen, bulanık suda avlanmak isteyenlere rağmen, Türkiye Van depremiyle kardeşliğini çok net şekilde ortaya koymuştur'' dedi. Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin bilgiler verdi. Toplantıdaki ağırlıklı konunun Van depremi olduğunu, toplantıda ayrıca TBMM'nin gündemi ve önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verildiğini kaydetti. Depremle ilgili TBMM'de gündem dışı yaptığı konuşmada bazı hususları özellikle vurguladığını ve bunları tekrarlamak istediğini söyleyen Çelik, ''Türk ve Kürt ırkçılarına rağmen, ötekileştiricilere, bozgunculara, fitnecilere, mezar soyguncularına ve leş kargalarına rağmen, bulanık suda avlanmak isteyenlere rağmen, Türkiye Van depremiyle, kardeşliğini çok net şekilde ortaya koymuştur. Bu hadise göstermiştir ki biz, doğusuyla, batısıyla, Türk'ü, Kürt'ü ile Sünni'si ve Alevi'si ile aynı ruh ve mana ikliminin insanlarıyız'' diye konuştu. Türkiye'nin Van depreminde çok iyi bir sınav verdiğini, yaşanan aksaklıkların Türkiye'nin eksi hanesine yazılabileceğini ifade eden Çelik, ''Ancak Türkiye'nin artı hanesinde çok şey vardır. Türkiye adeta yardım olmuştur Van'a yağmıştır'' dedi. Bölgede vatandaşların öncelikli sorunun barınma olduğunu belirten Çelik, çadırların yanı sıra Mevlana evleri denilen konteynerlerin gelmeye başladığını, orta vadede vatandaşların kışı geçirebilecekleri, soğuğa karşı dayanıklı konteynerlerin seri şekilde üretilip bölgeye ulaştırılacağını bildirdi. Bölgedeki sağlık hizmetlerinin de düzenli şekilde yürütüldüğünü, Türkiye'de ilk defa yoğun şekilde hava ambulansı kullanıldığını belirten Çelik, yaralıların tedavisinin devam ettiğini aktardı. Hüseyin Çelik, ''Artık ilk günlerin organizasyon bozukluklarından söz etmek de mümkün değil, o ilk anda, bir anda aşırı ihtiyaç ortaya çıktığı, artçı depremler yaşandığı için bütün halkta panik hali vardı. Ama şu anda sular duruldu. Her şey yerli yerine oturmaya başladı'' ifadelerini kullandı. Çelik, Van'da bugün saat 13.00 itibariyle 7,2'lik depremin ardından toplam bin 769 artçı deprem meydana geldiğini belirtti. Vatandaşların kalıcı konutlarının en kısa sürede yapılacağını söyleyen Çelik, vatandaşların kalıcı konutlarında 2012 Eylül ayı itibariyle oturmaya başlayacaklarını ifade etti. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Türkiye'de ilk defa ''ahır çadır'' modeliyle vatandaşlara hizmet götürdüğünü kaydeden Çelik, hayvanların kış boyunca barınmalarına, beslenmelerine imkan sağlayacağını söyledi. Bölgedeki işsizliğin giderilmesi için de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çalışma başlatıldığını ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in 3 bin kişinin istihdam edileceğini açıkladığını anımsatan Çelik, Bakan Faruk Çelik'ten bu rakamın artırılmasını istediğini ve Bakan Çelik'in de bunun üzerine sayıyı 5 bine çıkardığını anlattı. -800 yeni öğretmen- Van ve çevresinde ara verilen eğitim-öğretime 14 Kasım'da başlanacağını anımsatan Çelik, depremde yalnızca Gedikbulak köyündeki okulun yıkıldığını söyledi. Van'da bütün okullarda inceleme yapıldığını, okullarda büyük çapta hasar olmadığının tespit edildiğini kaydeden Çelik, okullarda sıva çatlaması, boya kabarması gibi sorunlar bulunduğunu dile getirdi. Öğrencilerin olumsuz etkilenmemesi için tüm okulların 14 Kasım'a kadar onarılacağını bildiren Çelik, ''Çocuklarımız döndüklerinde okullarını pırıl pırıl bulacaklardır'' dedi. Çelik, köylerde öğretmenler için de konteyner ve prefabrik evler hazırlandığını, öğretmenlerin barınmasında bir sorun yaşanmayacağını kaydeden Çelik, Van'a 800 yeni öğretmen tayin edileceğini bildirdi. Çelik, ''Bu da çok büyük bir sayı. Eminim ki bütün ihtiyaçlar böylelikle giderilmiş olacak ve 14 Kasım'da okullar açıldığı zaman bütün okullarımızda öğretmenlerimiz olacak ve problemsiz olarak eğitim-öğretim devam edecektir'' diye konuştu. Düzce'deki özel Öncü Kolejinin, 25 kız çocuğunu yatılı okutmak ve öğrencilerin her türlü masrafını karşılamak için başvurduğunu söyleyen Çelik, bunun tüm kolejlere örnek olmasını diledi. Depremde yıkılan binalarla ilgili savcılığın soruşturma başlattığını hatırlatan Çelik, kamu vicdanı adına, ihmali, kusuru, kastı olan müteahhitlerle ilgili hukuk önünde gerekenin yapılacağını ifade etti. Çelik, ''Ancak bu süreçte savcılığın açtığı soruşturma tamamlanmadan, bilirkişi raporları gelmeden ve mahkeme nihai kararını vermeden özellikle infazsız yargılamaların da olmaması gerektiğini de ifade etmek istiyorum'' dedi. Toplantıda, dış politika konularının da ele alındığını söyleyen Çelik, Filistin'in UNESCO'ya üye olmasına büyük önem verdiklerini ve parti olarak bundan büyük memnuniyet duyduklarını ile getirdi. Hüseyin Çelik, Tunus'ta da son derece demokratik, hür bir seçim yapıldığını, seçim sonuçlarının Tunus demokrasisi, halkı adına büyük kazanç olduğunu belirterek, ''Tunus halkı iradesi neyi isterse, neyi kabul ederse biz onu kabul eder, ona şapka çıkarırız. Tunus'un da böyle bir yola girmiş olması bizim açımızdan sevindirici bir gelişmedir'' diye konuştu. Çelik, AK Parti'nin büyük kongresinin 2012 sonbaharında yapılacağını, ilçe ve il kongrelerinin bu süreçte büyük hızla tamamlanacağını da kaydetti. -Sorular- Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Çelik, 800 yeni öğretmenin atama takviminin ne olacağının sorulması üzerine, 800 öğretmenin 14 Kasım'dan önce atanacağını, az bir süre olduğunu ancak işlerin çabuklaştırılarak gerçekleştirileceğini ifade etti. ''Depremde hayatını kaybeden asaletini almamış, sosyal güvencesi bulunmayan öğretmenler''le ilgili bir soruya da Çelik, bu konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in bir çalışma yaptırdığını belirtti. Hüseyin Çelik, ''Sadece öğretmenlerle ilgili değil, diğer hayatını kaybedenlerle ilgili de vatandaşların lehine olacak çalışmalar yapılıyor. Kendileri çalışma bitince kamuoyuyla paylaşacaklar. Halkımızın ve vefat eden insanlarımızın geride bıraktıklarının kesinlikle lehine olan çalışmalar yapılıyor'' diye konuştu. ''Kentsel dönüşüm ya da diğer adıyla Deprem Yasası'nın ayrıntıları belli oldu mu?'' sorusuna Çelik, ''Biz can kaybetmektense oy kaybetmeyi tercih ederiz. Ama inanıyorum ki böyle bir şey yapıldığı zaman canlar da muhafaza edilmiş olur oy da kaybedilmez. Çünkü halkımız kendisi adına yapılanın ne anlama geldiğini çok iyi biliyor. Bunu yaparken halkımızı mağdur etmek aklımızın köşesinden geçmez'' yanıtını verdi. İşlerin seri işlemesine ilişkin düzenlemeler yapılabileceğini ancak konunun henüz TBMM gündemine gelmediğini söyleyen Çelik, ''İşin daha mutfak çalışması yapılıyor. Sayın Başbakanımızın zaten bu yöndeki açıklaması aynı zamanda bir talimattır'' dedi. Hüseyin Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başbakan Erdoğan'a yazdığı mektubun hatırlatılması ve ''Kılıçdaroğlu, 'rüşvet defterine ilişkin Başbakan gereğini yapsın' dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine, Ak Parti'li belediye başkanlarının bulunduğu Kılıçdaroğlu'nun mektubuna konu olan Kayseri ve Elazığ belediyeleriyle ilgili iddialara daha önce defalarca yanıt verdiğini söyledi. Çelik, ''Ama Sayın Kılıçdaroğlu bir kez daha Sayın Başbakana böyle bir mektup yazıyor. Sayın Başbakanımız en kısa zamanda Sayın Kılıçdaroğlu'na en olması gereken cevabı verecektir. Bundan şüpheniz olmasın. Sayın Anamuhalefet Partisi liderinin Sayın Başbakana yazdığı mektubun üslubu, ifadeleri ne olursa olsun biz bu partiye oy veren yüzde 25'lik kitleyi, halkı çok önemsiyoruz. Oradaki ifadeler hoş olmasa da oradaki yakıştırmalar bizi üzse de Sayın Başbakanımız, en kısa zamanda ve en olması gereken cevabı şüphesiz ki verecektir'' ifadelerini kullandı.